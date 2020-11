Mis à jour le 29/11/2020 à 17:08

UNE vidéo virale de TIC Tac monopolise l’attention de millions d’internautes sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut voir qu’une jeune femme a découvert la source des bruits étranges qu’elle avait entendus pendant des jours à l’extérieur de chez elle. Sa surprise était énorme, alors il a décidé d’enregistrer absolument tout.

L’utilisateur @ ainara_1602, nommée Ainara Treviño, s’est répandue sur son compte du réseau social susmentionné qu’elle a commencé à entendre pleurer de plusieurs chiens très proches de chez elle. Lorsqu’il a pris la décision de vérifier, avec sa sœur, ils ont découvert que dans leur jardin, ils avaient abandonné plusieurs chiots.

C’est ainsi qu’il a commencé à éliminer un à un les chiots qui, apparemment, n’avaient que quelques jours. Il a décidé de les garder et de leur donner les soins nécessaires pendant un certain temps. Des semaines plus tard, Ainara a déclaré que 3 des chiens avaient réussi à être adoptés, tandis que les autres continuaient à vivre avec elle et à chercher une nouvelle maison.

“Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans le monde.” “Ces chiens ne pourraient pas tomber entre de meilleures mains, à quel point ils vont bien.” Voici quelques-uns des messages qui peuvent être lus dans la vidéo virale publiée sur le réseau social TikTok.

