Émouvant. Dans une sensation viral la vidéo enregistrée par un jeune homme qui a dit à sa petite amie qu’il n’avait plus d’argent pour aller dîner a été convertie. La réaction de la jeune fille a déclenché toutes sortes de commentaires et a attiré l’attention de millions d’internautes.

Dans l’enregistrement, capturé dans une ville de Colombie, on peut voir que le jeune homme enregistre sa partenaire sans qu’elle s’en rende compte et lui donne des détails sur sa situation économique actuelle. «J’ai dû payer certaines choses et j’ai manqué d’argent, si vous voulez, nous pouvons nous asseoir ici et commander un soda, un pain ou quelque chose comme ça. Si vous ne voulez pas, nous rentrons à la maison alors », explique-t-il.

La femme l’écoute attentivement, lui sourit et lui dit qu’elle a envie de pleurer. Elle lui dit que peu importe où ils vont, car vous n’avez pas besoin d’aller dans des endroits chers pour vous amuser.

«Pour vous amuser, vous n’avez pas besoin d’aller dans des endroits chers, ou des choses comme ça, est-ce que je me fais comprendre?», Dit la fille. “Et pourquoi vas-tu pleurer?”, Demande le jeune homme. «Parce que tu essaies tellement», répond la femme.

“Celui qui vous comprend et quelle que soit l’humilité de l’occasion, c’est la bonne”, dit la description de la vidéo postée par Maverick Causil sur Facebook, où le disque compte des millions de vues et plus de 89 mille réactions.

