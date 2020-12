Mis à jour le 14/12/2020 à 23:39

Une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux nous permet d’assister à ce moment horrible où le conducteur d’une voiture attaque deux sujets qui, apparemment, avaient tenté de l’agresser quelques secondes auparavant. L’incident, capturé par une caméra de sécurité, a été fait viral et cela a suscité une controverse quant à savoir si sa réaction était correcte ou non.

Dans l’enregistrement, enregistré sur Camelinas Avenue, à Morelia (Mexique), on peut voir que des hommes descendent d’une moto et interceptent un véhicule quittant une banque. Peu de temps après, l’un d’eux, qui portait une arme, a tenté d’ouvrir la portière du pilote, tandis que l’autre sujet a fait de même du côté passager.

Dans une réaction rapide, le conducteur de la voiture accélère et parvient à s’échapper de l’endroit; cependant, alors que les sujets étaient sur le point de le suivre, le chauffeur a conduit en réserve et a réussi à éperonner les assaillants. Par conséquent, la moto et les sujets ont fini par être écrasés et les assaillants présumés se sont rapidement levés et ont fui les lieux.

À la fin de la vidéo, vous pouvez voir le gérant d’une entreprise qui, se rendant compte de la situation, ferme les rideaux rapidement.

C’est ainsi qu’une personne a réagi à qui elle a tenté d’agresser en quittant une institution bancaire vendredi dernier à Morelia pic.twitter.com/WEYLqJYZwy – RAMIRO ESCOTO (@Ramiro_Escoto) 14 décembre 2020

La réaction inattendue du chauffeur est devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes ont qualifié ses actions de «barbares» et cela se justifie étant donné que c’est «le seul moyen de mettre fin aux criminels».

