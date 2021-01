Il existe un grand nombre de vidéos de chiens sur Internet, car ils attirent toujours l’attention pour leurs actions adorables. Un exemple de ceci est un clip mettant en vedette un chien qui donne l’heure sur les réseaux sociaux tels que Twitter pour une raison très particulière. Ce qui était? Eh bien, les animaux savent tricher, puisque cet animal a fait croire à son propriétaire qu’il ne mangeait pas sans sa permission. Ne manquez pas cette scène qui est devenue viral Presque immédiatement!

L’enregistrement, qui rencontre un grand succès aux États-Unis, au Mexique et en Espagne, commence avec l’homme et son animal de compagnie dans la chambre d’une maison. Sur une table qui était là, le sujet a laissé un biscuit apparent pour son ami à quatre pattes, mais a indiqué qu’il ne pouvait pas le manger à ce moment-là. J’ai dû attendre leur retour.

Chiens. pic.twitter.com/ai5N6uc4g3 – Helena Morrissey DBE (@MorrisseyHelena) 13 novembre 2020

En partant, il a laissé l’animal complètement seul dans la pièce. Le chien, réalisant cela, n’hésita pas à manger la nourriture. Sachant que son propriétaire ne lui avait pas donné l’autorisation de le faire, il réfléchit rapidement à la manière de lui faire croire qu’il ne lui avait pas désobéi.

Après quelques secondes, selon la vidéo virale, le chien s’est souvenu où son meilleur ami gardait sa nourriture, alors il a ouvert le tiroir d’un meuble à proximité et a sorti un autre biscuit supposé avec sa bouche puis l’a placé sur la table, tout comme il avait été fabriqué par son propriétaire.

Pour que son plan se déroule parfaitement, il referma le tiroir puis attendit patiemment l’arrivée de son maître. Quand l’homme est finalement revenu dans la pièce et a vu que le chien avait «rempli» son mandat, il lui a donné le biscuit apparent et l’a félicité. Le clip, en raison de tout ce qu’il montre, est l’un des plus joués en Twitter et sur d’autres réseaux sociaux.

