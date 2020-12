Grâce à une caméra cachée, Marcos et son père ont obtenu une série de vidéos fascinantes et étranges qui ont enregistré chaque mouvement de la faune dans la région. À travers un fil de Twitter, le jeune homme a sorti chacun des clips les plus surprenants qui sont rapidement devenus viral dans les réseaux sociaux.

En octobre dernier, le garçon et son père se sont rendus sur la pente du mont Baciero, dans la municipalité de Seiro, province de Huesca (Espagne), pour installer un piège à caméra et capturer tout ce qui s’est passé autour. Leur objectif était, dans un premier temps, de capturer le célèbre ours de Sarousse, mais ils ont échoué car en novembre un chasseur a tué le spécimen de 21 ans, affirmant qu’il l’avait fait pour se défendre.

Malgré la triste nouvelle, Marcos et son père ont décidé de garder la caméra cachée installée. À travers une série de tweets, le jeune homme a montré les comportements étranges d’une famille de sangliers et autres activités nocturnes des animaux qui vivent dans la forêt.

Cette même nuit, les grands arrivent. Cette paire de chevreuils qui regarde curieusement la caméra (peut-être qu’elle n’avait pas été aussi discrète que je le pensais …) pic.twitter.com/64tAropxYc – Marcos (@crabetas) 21 décembre 2020

«Je dois admettre que nous visions beaucoup plus haut. On voulait attraper l’ours Sarousse mais bon, bien sûr, comme vous le savez, ce n’est plus possible. Mais bon, nous sommes très satisfaits », a écrit Marcos sur Twitter. Eh bien, le piège photographique a capturé comment un sanglier répétait, chaque nuit, toujours le même travail: nettoyer la zone où passerait sa famille.

De plus, il a enregistré le comportement étrange d’un écureuil et comment un renard était chargé de marquer son territoire chaque jour. De plus, certains cerfs ont remarqué la position exacte de la caméra cachée.

Et ce lièvre n’imaginera même pas que deux jours avant elle, son ennemi juré est passé là-bas: pic.twitter.com/Y9LABU1REp – Marcos (@crabetas) 21 décembre 2020

