le vidéo virale La publication sur les réseaux sociaux a suscité des commentaires de toutes sortes après que la police de Santa Marta, en Colombie, ait reçu un appel à l’aide d’une femme désespérée qui dénonçait le vol de sa voiture. Des images montrent comment les autorités agissent rapidement et finissent par apprendre que le vol présumé a été causé par le mari de la plaignante qui lui était infidèle.

La police a activé le plan de cadenas et a lancé la poursuite dans différentes rues de la ville afin que l’homme n’ait pas d’échappatoire. Pour le bien des autorités et du plaignant, le véhicule a été intercepté à la hauteur d’un marché public, où ils ont rapidement menotté le mari et son compagnon, sans imaginer qu’ils allaient avoir une énorme surprise qui est devenue virale.

«Lors d’un événement initialement déroutant (…) une situation inconnue est immédiatement vérifiée face à la poursuite d’un véhicule blanc. La patrouille est alertée de la possible situation anormale. Plus tard, le véhicule est attrapé et il est vérifié que la situation présentée, apparemment, était liée à quelque chose de personnel, de sentimental », a déclaré le commandant de la police métropolitaine de Santa Marta, Óscar Solarte.

L’homme impliqué dans le vol présumé a admis qu’il s’agissait d’une «confusion», puisque la plaignante a fait tout cela dans un seul but: surprendre son partenaire avec une autre femme.

Des caméras de sécurité ont capturé le moment précis de la persécution et la vidéo virale a été publiée sur les réseaux sociaux, générant des commentaires de toutes sortes.

