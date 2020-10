Mis à jour le 28/10/2020 à 18 h 51

Mairead McDonagh a perdu ses appareils auditifs lorsqu’elle était à la maison. Une situation qui se produit assez souvent et qui est généralement résolue en retournant les meubles d’une pièce ou d’une autre; Cependant, ce qu’elle n’a jamais imaginé, c’est de découvrir qu’elle chien Il était responsable de la perte de l’accessoire.

REGARDEZ: Elle finit par avoir le cœur brisé de voir ce que fait son chien lorsqu’il est laissé seul à la maison

À travers une vidéo publiée sur TikTok, qui est rapidement devenue virale, la jeune irlandaise a montré qu’après avoir joué de la musique depuis son téléphone, un bruit étrange commençait à se faire entendre dans l’estomac de son animal. C’était le son émis par l’appareil. Et le chien avait mangé les écouteurs.

Mairead n’a pas hésité à enregistrer le moment curieux et à le partager via ses réseaux sociaux. En peu de temps, l’enregistrement est devenu une tendance au point de dépasser 20 millions de reproductions et 2 millions et demi de «j’aime».

Il faut ajouter que, au cas où quelque chose de similaire vous arriverait, il est conseillé d’emmener immédiatement votre animal chez un vétérinaire. Même si le chien semble bien, une radiographie peut être nécessaire pour voir où se trouvent les aides auditives et si elles sont encore entières. Ceci est important car il peut être déterminé s’il faut attendre quelques jours pour voir si l’accessoire est jeté ou si une endoscopie doit être effectuée.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

Un chien sans-abri monte dans la voiture de certains jeunes et refuse de sortir: ils sont émus quand ils en connaissent la raison. Chien découvert de la pire façon qu’il ne faut pas jouer avec les porcs-épics Un chien fait tout pour éviter de s’endormir en voyageant en train et devient une star d’Internet

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le moment émouvant où un vétérinaire lit une histoire à un chien

La caméra de sécurité capture un moment émouvant avec un vétérinaire et un chien