Mis à jour le 12/02/2020 à 23:27

L’amour sans jalousie n’est pas donné par le ciel. Comme le chiens, Les chats Ce sont les rois incontestés des réseaux sociaux. Il ne vous reste plus qu’à parcourir quelques minutes sur Facebook, Instagram ou Tik Tok pour tomber sur des vidéos mettant en vedette ces vilains poilus qui, à certaines occasions, parviennent à séduire des milliers de fans d’un moment à l’autre comme celle présentée dans cette note amusante.

REGARDEZ: Le chat refuse de poser avec trois chiens, mais l’un des chiens le force à se présenter

C’est le cas d’un minou qui regardait son propriétaire avec étonnement tout en caressant un autre félin. Les images, publiées sur TikTok et reproduites plus d’un demi-million de fois, ont déclenché toutes sortes de réactions parmi les utilisateurs de la plateforme susmentionnée.

La vidéo vient grâce à l’utilisateur @smudgeandsimba, qui a enregistré le moment où il caresse l’un de ses chats. Pendant ce temps, un autre minou regardait sous le canapé, ouvrant les yeux comme des assiettes. Le clip, qui ne dure que quelques secondes, est devenu l’un des plus joués sur son profil.

L’enregistrement est accompagné de la chanson All By Myself, de l’interprète Céline Dion, un thème qui, il est à noter, est très en phase avec ce qui s’est passé.

Bien que l’animal en question semble être le plus jaloux de tous, il semble qu’il ait pu surmonter l’attaque de «jalousie» qu’il a subie. Et c’est que dans une autre vidéo publiée par le même utilisateur, vous pouvez voir que les deux chatons passent un bon moment, jouant et dormant comme s’ils étaient frères.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

La caméra capture comment un chat montre un chien qui est en charge à la maison et la scène affecte les utilisateurs Ce chat est une star des médias sociaux pour ses incroyables pas de danse Manchester, le chat qui a des pattes qui vous voleront le cœur