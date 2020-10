Mis à jour le 29/10/2020 à 18:13

Un livreur États Unis a été qualifié sur les réseaux sociaux de “le plus malheureux du monde”, après avoir joué dans plusieurs accidents qui l’ont rendu viral sur des plateformes telles Facebook et Twitter. Regardez les images qui ont fait le tour du monde et tirez vos propres conclusions.

Dans l’enregistrement, qui pourrait être capturé par une caméra de sécurité installée à la périphérie d’une maison, on peut voir que le protagoniste de l’événement arrive sur les lieux pour effectuer une livraison. Malheureusement, le jeune homme ne se rend pas compte que l’entrée était assez glissante. Par conséquent, il tombe au sol, avec une telle malchance qu’il heurte une de ses jambes avec le bord d’une marche.

Il se leva, marcha sur le porche et s’allongea par terre en se plaignant de douleur. “Est-ce que ça va?”, A demandé une femme à proximité. “Je vais bien,” répondit l’homme.

On croirait que la malchance ne peut aller plus loin. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Peu de temps après, le livreur était sur le point de partir, mais ne se rendit pas compte qu’il était sur le point de marcher au même endroit où il avait glissé et avait fini par retomber.

😂😂😂 J’aurais appelé mon travail et dit que j’avais fini pour la journée. pic.twitter.com/uhJI4dj48d – Mike (@ogmike) 25 octobre 2020

“Oh mon Dieu! Je vais bien, je vais bien », dit-il après s’être levé. Il laissa les papiers devant la porte et partit, en prenant cette fois les précautions nécessaires pour ne plus glisser.

L’enregistrement accumule plus de 2,4 millions de reproductions sur Internet.

