Luis Miguel est un artiste de renommée mondiale. Le chanteur mexicain a captivé par sa voix dans tous les pays où il s’est produit, gagnant ainsi des millions d’adeptes à travers le monde. Tous veulent en savoir plus sur la vie du «Sol de México», c’est pourquoi 3 tiktokers n’ont pas hésité à «envahir» l’une des maisons abandonnées de l’interprète et à montrer chaque recoin de sa maison. Tout a été enregistré dans un vidéo virale qui a laissé plus d’un fan du chanteur bien connu sans voix. Ne le manquez pas!

Nous venons d’arriver ici, à Acapulco, dans la maison de Luismi abandonnée ici à Diamante. Et maintenant, nous allons voir si nous pouvons entrer “, a commenté le tiktoker dans une première vidéo @Hugo_gzbn.

Ils ont essayé d’envahir la propriété de Luis Miguel à travers une fenêtre, cependant c’était impossible. Alors ils ont continué à chercher un accès, jusqu’à ce qu’ils trouvent une échelle. “Pas de mames, un paradis”, a exprimé Hugo en ayant une vue du haut du manoir.

Ils ont continué à fouiller les lieux et ont trouvé un tapis et des taches humides sur les murs. De plus, ils ont trouvé un ascenseur à l’intérieur du manoir. Dans le deuxième clip, les jeunes ont déverrouillé une fenêtre pour accéder au rez-de-chaussée. Puis ils montèrent dans la pièce principale, qui était à l’époque la résidence de Luis Miguel.

@hugo_gzbn Partie 3 de mon profil ♬ son original – Hugo_gzbn

Dans la dernière vidéo virale, les tiktokers sont sortis sur la terrasse et ont loué la vue incroyable que le chanteur avait tous les jours. En outre, ils ont noté que le «Sol de México» «avait un court de tennis» dans le jardin. Après les milliers de vues, les jeunes se sont lancés un défi: s’ils obtiennent 50 000 likes dans une vidéo, ils passeront la nuit chez Luis Miguel.

@hugo_gzbn Répondre à @juanpaurt demain partie 4 ♬ son original – Hugo_gzbn

