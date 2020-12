Mis à jour le 13/12/2020 à 17:32

Une grande surprise a été celle que Jamie Wilkes, un acteur et écrivain britannique, a trouvé un passage secret dans un certain environnement de sa maison louée. Sans hésitation, il a enregistré la découverte pour la partager via ses réseaux sociaux, où le matériel n’a pas tardé à devenir viral.

REGARDEZ: Un expert en MMA affronte un maître de Tai-Chi et le combat se termine dans 10 secondes

“J’ai vu un appartement et je pense que je ne pourrai jamais arrêter de penser à cette porte dérobée », écrit l’artiste en joignant une vidéo dans laquelle on voit une cuisine qui semble normale; Cependant, il révèle qu’en soulevant l’une des armoires, on peut trouver une porte qui mène à des escaliers. Ceux-ci mènent directement à la rue.

Le clip, bien qu’assez court, a fait sensation auprès des internautes et suscité toutes sortes de réactions. D’une part, il y a ceux qui ont été étonnés de la découverte, assurant qu’ils aimeraient avoir un passage similaire dans leur propre maison. D’un autre côté, il y a ceux qui ont décrit le couloir comme quelque chose de terrifiant.

J’ai vu un appartement aujourd’hui et je ne pense pas que je pourrai jamais arrêter de penser à la porte arrière … pic.twitter.com/uscUF7pLH9 – Jamie Wilkes (@jamwilkes) 8 décembre 2020

Ce ne serait pas le seul cas de passages secrets trouvés à l’intérieur des maisons. En Arizona, aux États-Unis, l’utilisateur de TikTok Sabrina a publié un clip dans lequel elle montre avoir trouvé quelque chose de similaire et ce qu’elle appelle un «tunnel secret».

Dans son salon, il a une porte qui mène à un escalier étroit qui mène à une sorte de grenier avec des fenêtres donnant sur la salle à manger; Cependant, il semble qu’elle connaissait déjà ce secret lorsqu’elle l’a acheté, car elle l’a rempli de jouets et de jeux, transformant l’espace en une zone de divertissement.

@localhotmessmom Répondre à @heatherhello J’espère que cela vous aidera! 😏 ♬ TUNNEL SECRET TUNNEL SECRET TUNNEL SECRET – 👑Curly Hair Queen👑

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

Ils parviennent à déchiffrer le message énigmatique publié par un tueur en série il y a 50 ans, je ne trouve rien à redire à sa logique! La fête est terminée et une femme avec un long verre refuse de l’accepter Un guépard a essayé d’étancher sa soif, n’ayant aucune idée qu’un crocodile émergerait de l’eau