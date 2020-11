Mis à jour le 27/11/2020 à 04:15

Un passager d’un bus de transport public a enregistré le moment précis où deux femmes ont attaqué un homme et son partenaire; Cependant, les agresseurs se sont identifiés comme sa femme et sa belle-mère, qui n’ont cessé de le réprimander pour avoir voyagé avec son amant présumé. le vidéo virale le fait est presque immédiatement devenu le plus évoqué sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas ces images sensationnelles!

REGARDEZ: Il l’a supplié de remettre son ex à genoux alors qu’il était déjà avec l’actuel et c’est ce qui s’est passé

Dans la vidéo, capturée dans un véhicule public dans la ville de Castaños, dans l’État de Coahuila (Mexique), on peut voir que le sujet, nommé Fernando, a tout fait pour se défendre et défendre son compagnon. «Ce que vous m’avez fait n’est-il pas douloureux? Ça ne fait pas mal, Fernando? Tu as abandonné ton fils et tu m’as mise enceinte pour ça », a déclaré la femme.

Pendant ce temps, la belle-mère a menacé le partenaire de son gendre en disant qu’elle allait payer cher pour elle, tout en disant à sa fille d’appeler la police. «Je suis sa mère. Tu es aussi une mère. Vous allez payer cher pour cela », a-t-il dit.

Après plusieurs bousculades, la femme, enceinte de quatre mois, s’est mise à hurler de plus en plus fort et est montée sur l’un des sièges du bus qui ne s’est arrêté à aucun moment. Bien que sa mère ait essayé de la calmer, la dispute a continué.

Dites-moi si je n’ai pas raison, dites-moi Fernando. Tu as abandonné ton fils, tu ne vois pas? »La femme a crié après son mari.

Selon Noticieros Televisa, les transports en commun dans la ville de Castaños sont aussi rares que bondés, ce qui aurait conduit à cette situation qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

Elle croyait que sa fille jouait avec un “bébé lapin” et a été terrifiée lorsqu’elle a découvert la vérité. Avec suffisamment de mozzarella! Il a volé un restaurant, préparé une pizza et s’est enfui dans la voiture de livraison Quelque chose ne va pas: l’homme enlève sa maison, mais fait une petite erreur qui est devenue virale