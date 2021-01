Une nouvelle inattendue. Une vidéo partagée sur TIC Tac a attiré l’attention pour montrer le moment où une mère et sa fille connaissent les résultats des tests de grossesse qui ont été effectués ensemble. La réaction qu’ils avaient provoquée la réalisation du clip viral En un clin d’œil.

Dans l’enregistrement, publié par la jeune femme nommée Rylee dans son compte personnel du réseau social (@rdubbb), les deux apparaissent côte à côte pour pouvoir examiner les appareils de test et connaître les résultats. Les deux étaient sûrs qu’ils n’attendaient pas de bébé, alors ils avaient une bouteille de vin à proximité pour fêter ça.

Après avoir sorti l’appareil de son emballage en même temps, la mère a été tellement choquée qu’il est sorti de la boîte. La fille, quant à elle, voyant que son test était négatif, décida d’observer celui de sa mère et fut totalement choquée d’apprendre qu’elle était enceinte.

Dans une autre vidéo, sur laquelle Rylee a également partagé TIC Tac, la jeune femme a raconté plus en détail ce qui s’était passé. Il s’avère qu’en juillet de l’année dernière, elle était très sensible, alors elle est allée rendre visite à sa mère pendant un week-end et à ce moment-là, sa mère l’a accusée d’être enceinte, car elle avait un retard dans son cycle menstruel.

«Bien sûr, elle me demande de passer un test de grossesse, et elle dit: elle a aussi un retard. Alors je dis, c’est super, on va l’enregistrer en vidéo, les deux vont être négatifs, évidemment, et ensuite on va fêter avec un peu de vin, et visiblement ce n’était pas tellement amusant », a expliqué la jeune femme, qui ne pouvait pas croire que sa mère elle attendait un bébé, exactement son sixième enfant.

