Un chat est devenu une sensation virale des réseaux sociaux pour son comportement singulier pendant que son propriétaire dort paisiblement. Les images Ils ont été publiés sur Facebook et ont fait rire des milliers d’utilisateurs.

«Je pense qu’il fait beaucoup pendant la nuit dont je n’ai aucune idée. J’avais déjà la caméra de sécurité, alors j’ai pensé que je devais l’enregistrer », explique Mark Bisi, responsable du clip et propriétaire du petit Tormund. «Il semble mettre ses pattes sur moi et sauter sans me réveiller.

«Je voulais un chat pendant longtemps et en février, j’ai trouvé Tormund. Il était plutôt timide au début, mais il ne l’est plus », a déclaré l’homme qui vit aux États-Unis. Il suppose que la lampe intelligente qu’il a installée à côté de son lit est l’une des raisons pour lesquelles le minou ne reste pas immobile pendant les petites heures.

«C’est une lampe intelligente et je l’ai en mode alarme. Apparemment, je l’éteins immédiatement avec le bouton de répétition. Ce n’est donc pas très bon », poursuit-il. «Il a également appris que lorsque mon alarme se déclenche, il y a un bouton de répétition qui apparaît. Il réagit à la lumière et au son [del celular] et il frappe l’écran, ce qui peut être un problème si je dois me lever pour travailler. “

«Cela m’étonne qu’il ne se souvienne pas des choses qui se passent la plupart de la nuit. Juste avant de se réveiller, c’est quand il est le plus excité. Il sait d’où vient la nourriture », ajoute-t-il. “Il pense que tout est un jeu, donc une fois que je me réveille, chaque mouvement que je fais est un jeu.” «Je la tolère et l’apprécie autant que je peux, et j’espère aussi qu’elle se calmera un peu une fois qu’elle poussera un peu plus», conclut-il.