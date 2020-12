Mis à jour le 24/12/2020 11:53

Un exemple clair que vous ne devriez jamais laisser les choses pour la fin. Pendant la saison de Noël, des milliers de personnes se rendent dans les centres commerciaux pour acheter des cadeaux. Mais que faire s’il n’y a pas de stock de Playstation 5 ou il est très limité.

Sony a déjà distribué le deuxième lot de consoles dans le monde mais il semble néanmoins que l’inventaire soit limité. Récemment, une vidéo est devenue virale où deux femmes se battent pour acheter la dernière PS5 dans un magasin aux États-Unis.

Cette scène a été enregistrée dans un magasin franchisé Walmart en Caroline du Nord. Beaucoup penseraient qu’il s’agit d’images du dernier Black Friday, mais l’incident s’est produit le 13 décembre.

Ce n’était pas une simple discussion pour savoir qui obtiendra la dernière PS5 du magasin, mais on a perdu les papiers et a frappé le premier coup. La situation est devenue incontrôlable et ils sont allés aux coups de poing et de pied.

Fait intéressant, les gens autour attendaient ce qui se passait et ne sont pas intervenus pour arrêter les actions violentes. Selon TMZ, les deux femmes ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police.

Le média susmentionné ajoute dans son rapport qu’aucune des deux personnes n’a emporté la console à la maison.

