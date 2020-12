Mis à jour le 12/09/2020 à 15:26

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous laissiez un verre de soda reposer pendant plus de 100 jours? Très probablement, votre réponse est non; cependant, pour ceux qui se considèrent comme des fanatiques pourris, la question a été résolue. Mieux encore, il a été capturé en vidéo et le résultat est devenu viral.

C’est une expérience simple qui vient grâce à l’utilisateur YouTube Temponaut Timelapse, une chaîne spécialisée dans les contenus de ce type et qui, croyez-le ou non, compte près d’un million et demi de followers.

A cette occasion, ils ont décidé de faire le test avec un soda qui a été laissé dans un endroit ouvert à température ambiante pendant 105 jours. Dans l’enregistrement, qui est rapidement devenu une tendance, il est possible d’observer que la boisson est laissée reposer longtemps dans un verre.

Au fil du temps, le soda commence à s’évaporer, tandis que la tranche de citron qui accompagne le verre se plisse et rétrécit; Cependant, dès le huitième jour, quelque chose apparaît qui ferait peur à tout le monde: de la moisissure, qui se forme peu à peu sur les parois du récipient.

A partir de ce jour, le contenu du verre disparaît presque et celui qui reste prend une couleur vert foncé. En fait, cela ne se produirait pas seulement avec les boissons sucrées, mais aussi avec toutes sortes d’aliments et de boissons laissés à l’extérieur.

