Mis à jour le 12/07/2020 à 15:15

TIC Tac, la célèbre application de création et de partage de courts clips, a publié une liste des vidéos les plus virales de 2020, surprenant plus d’un avec le résultat. Et c’est que la liste a été préparée en tenant compte non seulement du nombre de reproductions, mais aussi de l’impact que chacune a eu sur Internet.

Comme vous pouvez le supposer, le podium est dominé par des danses, des parodies et des défis viraux; Cependant, le premier prix revient à la jeune influenceuse Bella Poarch, qui est devenue une sensation des médias sociaux après avoir synchronisé la chanson M avec le B. De cette façon, elle est devenue la La plupart des vidéos TikTok virales de 2020.

Les chiffres enregistrés par le clip sont tout simplement impressionnants: plus de 500 millions de vues, 43 millions de «j’aime» et près d’un million et demi de commentaires.

La liste est complétée par la vidéo virale de Fletwood Mac, Caitlyn Reilly parodiant le télétravail, Jalaiah dansant pendant un match NBA, Will Smith effaçant la mémoire de Will Smith et plus encore.

@nba Jalaiah (@jalaiahharmon), créateur de Renegade, se produit au NBA All-Star Game! ♬ Loterie – K CAMP

@Will Smith Je ne me souviens pas d’avoir fait ça …? @chrisashley ♬ #WIPEITDOWN – BMW KENNY

@awa_de_horchata_uwu My😳pan🧟‍♀️su😎su🥳sum😡su👺su☠️su🤒my😈pan💩yakakus🤖ñam👄ñam🙇🏼ñam ♬ Mon pain Su Sus -.

