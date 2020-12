Mis à jour le 12/09/2020 à 13:40

Il se retourna viral A travers les réseaux sociaux, l’affrontement attendu entre un expert en MMA et un maître de Tai-Chi, un match qui, à la surprise de tous, s’est terminé dix secondes seulement après son début.

Le combat, qui se déroule dans le sud de la Chine, avait pour protagonistes le célèbre combattant Xu Xiaodong et le maître de Tai-Chi Chen Yong, après que ce dernier eut défié le premier.

Il y a quelque temps, Chen Yong a affirmé que son art martial pouvait être appliqué au combat réel, alors Xu l’a défié. Comme il l’a dit, le “jin” lui a donné une force intérieure qu’il pouvait utiliser dans la boxe, la lutte, le jiu-jitsu brésilien et le Muay Thai; cependant, le résultat n’a pas été celui attendu, puisque le combat a duré beaucoup moins que prévu.

Les images publiées sur YouTube montrent qu’après le premier coup direct de Xu sur le visage de Chen, Chen s’est rendu, 10 secondes après le début du combat. Le maître de Tai-Chi s’est excusé en disant qu’il avait perdu parce qu ‘”il était aveuglé par le soleil et le sol”.

«Au moment où je suis entré dans la cage, j’ai réalisé que le sol était trop mou. Je pratique depuis un an sur des surfaces dures, les surfaces molles inhibent le tai chi. Le pouvoir et la force du tai-chi ne peuvent pas être trouvés sur des surfaces molles », a-t-il déclaré.

Xu, pour sa part, a déclaré qu’il n’y avait pas de problème et qu’ils pouvaient organiser un autre combat en surface que souhaitait leur adversaire.

Découvrez ci-dessous le match qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le combat en question commence à la minute 27:30.

Le Tai-Chi est un art martial pour le combat au corps à corps, qu’il soit armé ou non. Plus récemment, il est de plus en plus considéré comme une pratique physico-spirituelle pour améliorer la qualité de vie physique et mentale. D’une part elle serait très bénéfique pour la santé, tandis que d’autre part elle constitue une technique de méditation (méditation en mouvement).

