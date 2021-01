La pandémie n’a pas seulement affecté la vie des personnes âgées, mais aussi des mineurs qui ont dû s’adapter à la “nouvelle normalité” prendre des cours virtuels. Cela ne semble cependant pas plaire à tout le monde. Preuve en est la scène hilarante mettant en vedette un garçon colombien qui n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à la tâche.

À travers une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut faire partie du moment où l’enfant de moins de six ans se plaint des exercices qui lui sont laissés à l’école. Très honnêtement, le garçon fait savoir à Rosa, sa grand-mère, qu’il n’était pas disposé à faire les devoirs. Elle a décidé de sortir son téléphone portable et de commencer à enregistrer ses expressions curieuses qui deviendraient plus tard virales sur Internet.

«J’en ai marre de ce téléphone portable que vous partagez là-bas», dit le petit garçon. “Mais ce portable est à moi”, répond la grand-mère. «Je vais vous en donner un nouveau», promet le garçon. «Avec quoi vas-tu me le donner si tu n’as pas d’argent? vous ne voulez pas étudier. Ecoute, il n’y a que sept tâches », dit Rosa, à laquelle son petit-fils répond:« Il y a 7 tâches, pas de merde, Rosa! Non non Non Non. C’est beaucoup, grand-mère, quand j’aurai sept ans. “

Loin d’être en colère, la grand-mère décide de faire une farce à son petit-fils en disant que lorsqu’il aura sept ans, il aura 100 tâches car il aura aussi plus de compétences pour les faire. Le mineur, bien sûr, a continué avec les plaintes, exprimant son aversion totale pour les devoirs en période de pandémie.

“Je ne veux plus dessiner”, a déclaré le plus jeune. Et il a ajouté: «Grand-mère, étudie pour quoi? Etudier pour quoi? J’en ai déjà marre du dessin, j’en ai marre du dessin, je ne veux pas étudier, je ne veux pas gagner d’argent », ce qui a suffi à faire de lui une star virale sur les réseaux sociaux.