Mis à jour le 15/12/2020 à 12:08

Un couple marié a profité d’un safari dans le nord-est de l’Afrique du Sud quand, soudain, quelque chose s’est produit qui a attiré l’attention de tous: un crocodile a éclaté d’un ruisseau pour attaquer un gnou essayant d’étancher sa soif. Peu de temps après, un autre reptile est apparu, prêt à faire de même pour se nourrir.

REGARDEZ: Un guépard a essayé d’étancher sa soif, ignorant qu’un crocodile le surveillait attentivement

Le sort du gnou semblait jeté; cependant, quelque chose s’est produit qui a stupéfié les témoins et des milliers d’utilisateurs de Facebook. Et c’est qu’un groupe d’hippopotames, qui semblait s’être organisé à l’avance, est venu au secours du mammifère, faisant tout son possible pour que les crocodiles le lâchent et le lâchent.

“Les hippopotames ont continué [al ñu] jusqu’à ce qu’il atteigne le rivage et réussisse à sortir de l’eau, mais sa patte arrière était complètement blessée et on ne pouvait s’empêcher de se demander quel était son sort », a déclaré l’un des guides qui accompagnaient les touristes qui ont capturé l’événement. .

La scène choquante, publiée il y a quelques années, est récemment devenue virale sur Facebook après avoir été publiée par la page El Baul de la Salsa Romántica.

Découvrez le clip ci-dessous qui, en quelques jours, a réussi à dépasser 6 millions de vues et 45 mille réactions.

