Un homme a été surpris en train de monter dans l’aile d’un Boeing 737 qui attendait son décollage à l’aéroport international McCarran de Las Vegas, aux États-Unis. L’incident, capturé en vidéo par l’un des passagers, est rapidement devenu viral après avoir été diffusé sur les réseaux sociaux.

C’est arrivé le samedi 12 décembre. D’un moment à l’autre, le pilote de l’avion d’Alaska Airlines, qui allait de Las Vegas à Portland, a remarqué qu’un sujet s’approchait de l’avion et a signalé le fait à la tour de contrôle.

D’une manière ou d’une autre, il a réussi à monter dans l’avion et s’est assis sur l’une des ailes. Il a ensuite enlevé ses chaussettes et ses chaussures avant de tenter de grimper sur l’aileron, mais lorsqu’un groupe d’agents s’est approché, le sujet a glissé et est tombé sur l’asphalte.

Les agents ont arrêté l’homme et l’ont emmené dans un établissement médical, a déclaré le porte-parole de l’aéroport Joe Rajchel à CNN.

AMI: Euh, ça vient de se passer à Vegas.

Moi quoi?

AMI: Envoi d’une vidéo. Nous sommes en sécurité, non? Réflexions: comment est-ce qu’il est monté sur la rampe? pic.twitter.com/zYcmxN1r4V – le premier Lo-el 🎄 (@limadeltaflies) 13 décembre 2020

L’avion est retourné à la porte pour une inspection complète après l’incident, selon un communiqué publié par Alaska Airlines. Selon son site Internet, le départ du vol était prévu à 12h30, mais le retard a conduit à son départ à 16h48.

