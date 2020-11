Mis à jour le 30/11/2020 à 15:15

Grâce à un vidéo virale de Youtube, il était possible de connaître le moment dramatique qu’a vécu un jeune homme qui marchait dans une rue désolée et passait juste à côté d’une maison qui avait été démolie. L’homme entendit des bruits étranges et n’hésita pas une seconde à en découvrir la source.

REGARDEZ: Il a entendu des bruits étranges à l’extérieur de sa maison et a été incroyablement surpris d’apprendre ce que c’était

«Je rentrais du travail à la maison quand j’ai entendu un bruit fort et plusieurs aboiements de chiens. Au début, je pensais que c’était un bébé qui pleurait, mais quand j’ai enquêté, j’ai vu un chiot coincé dans le mur, heureusement j’avais mon marteau sur moi », raconte le jeune homme qui est devenu un sauveteur à ce moment précis.

C’étaient des minutes de travail ardues, mais heureusement l’homme a réussi à sauver en toute sécurité le petit ourson qui, apparemment, n’avait que quelques jours. Jusqu’à présent, on ne sait pas comment le chien est arrivé à cet endroit, mais peut-être que lorsque le bâtiment a été démoli, le chien a été piégé dans l’un des murs.

“Je suis fier de savoir que j’ai sauvé la vie d’un chiot”, a déclaré le protagoniste de cette vidéo virale. Le jeune homme a profité du fait que son sauvetage est devenu une tendance dans le monde entier pour envoyer un message sur la possession et le soin de nos animaux de compagnie.

