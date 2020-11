Une vidéo enregistrée en Thaïlande et publiée sur Youtube il se retourna viral pour avoir montré la réaction inhabituelle d’un chien après que son propriétaire ait fait semblant de se noyer dans un lac. Le moment est l’un des plus commentés sur le réseau social populaire.

L’enregistrement montre clairement que le chien avait accompagné son maître dans un lac. Comme le jeune homme voulait se rafraîchir, il a décidé d’aller nager un moment dans l’eau. C’est là qu’il a prétendu avoir du mal à voir la réaction de son animal.

Selon la vidéo publiée dans Youtube au bord du canal ViralHogLe 24 juillet de cette année exactement, le garçon a fait semblant de se noyer et avait un besoin urgent d’aide. Son chien, voyant qu’il était apparemment en danger, n’a pas réfléchi à deux fois et a sauté dans le lac, avec l’intention de le sauver.

Bien que le chien ne soit pas une bouée de sauvetage, il a surpris toutes les personnes présentes et des milliers d’utilisateurs, émerveillés par son action héroïque. Voyant le désir que son animal de compagnie avait de le sauver, le jeune homme a nagé avec lui vers le rivage et finalement ils sont sortis de l’eau sans problème. Il ne fait aucun doute que l’amour que les chiens ont pour leurs propriétaires est l’un des plus purs qui existe.

