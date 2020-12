Les utilisateurs des réseaux sociaux ont répandu un série vidéo dans lequel vous pouvez voir un prêtre attaquer plusieurs personnes qui lui ont demandé de porter un masque à l’intérieur d’un supermarché. Les images, capturées à l’intérieur d’un local de la chaîne D1, situé dans la municipalité de Choachí, à Cundinamarca (La Colombie), ont suscité la controverse.

REGARDEZ: “Lady Mouth Cover”: devient viral après avoir refusé de porter un masque et offensé un policier

Sans se soucier des recommandations des autorités sanitaires, l’homme est entré dans le supermarché susmentionné sans masque pour faire ses courses. Les gens qui se trouvaient à proximité lui ont demandé de le mettre, mais le prêtre était bouleversé et s’en est pris à ceux qui critiquaient son irresponsabilité.

Dans une première vidéo, vous pouvez voir que le vieil homme a tenté de donner un coup de pied à un homme qui lui avait demandé de mettre le masque. Il a même lutté avec lui. Dans un autre clip, il est vu déchaîner sa fureur contre une femme qui l’a enregistré avec son téléphone portable, l’a giflé et a jeté son équipement au sol. Après cela, le client décrit le prêtre comme «agresseur», alors qu’il semble essayer de quitter les lieux.

Dans les dernières secondes de la vidéo, la femme est entendue indiquer qu’elle ne permettrait pas à l’homme de partir tant que la police n’est pas arrivée sur les lieux et n’a pas traité l’affaire.

Il faut ajouter qu’il n’y a plus de détails sur ce qui s’est passé. Par conséquent, on ne sait pas s’il y a eu des provocations ou des insultes antérieures. Pour le moment, il n’y a pas non plus de trace de l’arrivée des autorités.

L’homme casse les téléphones portables et autres pic.twitter.com/LHqgDqc1qW – Wild asna 🌠 (@Asnasalvaje) 25 décembre 2020

Selon le média local Pulzo, Cundinamarca est l’un des départements qui signale le plus de nouveaux cas de coronavirus dans toute la Colombie.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

“Cher 2020, avant de partir, j’ai deux ou trois choses à vous dire”: La vidéo virale de fin d’année que vous devez voir oui ou oui Professeur aux examens qualifiés et après quelques heures décédé: il a porté sa vocation à un autre niveau dans le monde La réaction virale d’une fille à l’humble invitation de son copain qui manquait d’argent