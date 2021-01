Une femme a été surprise en train de piquer sur le capot d’une voiture en mouvement pour éviter un enlèvement d’un chien. La scène insolite, enregistrée par un témoin sur une autoroute à Houston (États-Unis), est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Le 4 novembre, Alize James, qui travaille dans une animalerie, n’a pas hésité à mettre sa vie en danger pour empêcher des criminels de prendre l’animal, un chiot bouledogue d’une valeur de 10000 $. “Je pouvais à peine tenir bon”, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec NBC Dallas-Fort-Worth. “Elle avait très peur”.

Comme il l’a expliqué, il travaillait dans le magasin lorsqu’un homme et une femme se sont intéressés à acheter un chiot et, au moment où il est parti à la recherche des papiers nécessaires, le couple a attrapé le chien et s’est enfui. Peu de temps après, il a quitté les lieux et a sauté sur la voiture des voleurs, où il est resté dix minutes avec le véhicule en marche.

Finalement, le sujet est sorti de la voiture, l’a frappée et l’a enlevée du capot. La femme, quant à elle, l’a frappé au visage et a enlevé un collier.

Malheureusement, le couple a réussi à s’échapper avec l’animal, qui n’a pas encore été retrouvé. Cependant, la police de Houston a arrêté lundi un suspect de 21 ans et l’a accusée de vol aggravé avec une arme mortelle, a expliqué un membre du département de police de Houston.

De plus, le chien volé a récemment subi une intervention chirurgicale, il nécessite donc une attention particulière. «Mon esprit était concentré sur sa santé, évidemment je ne me souciais pas de mon bien-être», a expliqué Alize James.

Après coup, la police a recommandé de ne pas imiter le comportement de la fille. «Nous conseillons toujours aux gens de nous laisser faire notre travail, donc s’il y a un problème, appelez la police et laissez-nous nous en occuper. Ne vous mettez jamais en danger », ont-ils déclaré.