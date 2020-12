Mis à jour 16/12/2020 à 12:47 PM

Il se retourna viral. Une Australienne a été surprise en train de sauter dans une rue inondée et non pour sauver un de ses proches ou son animal de compagnie, mais pour sauver deux barils de bière qui se trouvaient au milieu d’un fort courant.

L’événement a eu lieu après que le niveau de la mer des plages du Queensland a augmenté, ce qui a amené l’eau à couvrir une grande partie des rues de la ville. Le 14 décembre, la marée haute a emporté le Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club, obligeant les membres du personnel et les passants à fuir pour leur sécurité, mais pas avant d’essayer de prendre des objets de valeur pour éviter qu’ils ne soient endommagés.

Dans cette optique, un citoyen n’a pas hésité à affronter la marée pour sauver deux fûts de bière. La scène particulière est rapidement devenue virale, générant des commentaires de toutes sortes.

“Il n’y a rien de tel que l’océan, c’est assez spectaculaire”, a déclaré la femme en question à 7News, d’où ils ont rapporté que la jeune fille avait pu atteindre le continent sans problèmes.

On pense que les pires conditions météorologiques du Queensland sont passées, bien que les marées hautes et les vagues dangereuses continuent de présenter un risque non seulement pour les habitants, mais aussi pour les animaux, car plusieurs chiens ont presque été perdus pendant le hors-mer.

