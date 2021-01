Il est devenu le protagoniste d’un vidéo virale sans vouloir. Annette est une jeune femme qui a été surprise au moment où elle a décidé de passer l’aspirateur dans sa voiture et a accidentellement arraché ses extensions de cheveux. La scène postée sur TIC Tac Elle a recueilli un grand nombre de vues et de réactions en peu de temps et circule désormais sur d’autres réseaux sociaux.

PLUS D’INFORMATIONS: La mère et la fille ont passé un test de grossesse ensemble et ont été choquées par le résultat

Dans l’enregistrement, partagé par l’utilisateur @shaylynanne, il est apprécié que la femme dans cette histoire avait uniquement l’intention de nettoyer son véhicule à l’aide d’un aspirateur. Tout se passait normalement, jusqu’à ce qu’il soulève un peu l’appareil.

À ce moment-là, l’aspirateur a arraché les extensions de cheveux d’Annette. Elle ne pouvait pas y croire. À la suite de cette situation, son amie, qui a enregistré toute la scène, s’est mise à rire, tout comme un autre jeune homme qui était à l’extérieur de la voiture et observait tout.

La vidéo, à cause de tout ce qu’elle montre, est devenue virale TIC Tac En un clin d’œil. Cette popularité a été telle que les utilisateurs des États-Unis, du Mexique et d’Espagne ont décidé de la partager sur d’autres réseaux sociaux. Ne restez pas sans le voir!

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Le père s’endort dans une baignoire et se réveille entouré de mousse Regardez la vidéo virale de la réaction d’une fille à la modeste invitation de son petit ami qui manquait d’argent L’émotion d’un père lorsqu’il a découvert que son fils avait payé la totalité de l’hypothèque sur sa maison à prendre sa retraite tôt