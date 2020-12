Mis à jour le 12/09/2020 à 19:27

Un symbole d’amour, de paix et de dévotion qui continue d’être valable et qui se renouvelle d’année en année. Chaque 12 décembre est célébré le jour de la Vierge de Guadalupe et Mexique Il s’arrête pratiquement complètement autour de l’image vénérée de la «brune miraculeuse», comme l’appelle affectueusement sa patronne. Et ce phénomène social, culturel et religieux n’est pas seulement vécu dans ce pays d’origine de son histoire, mais aussi dans le reste de l’Amérique latine et dans d’autres parties du monde, poussant des milliers de personnes à faire des pèlerinages à la basilique de Santa María de Guadalupe à Mexico. , dans le but de le remercier du fond du cœur d’avoir accompli un miracle ou de lui en demander un avec toute la foi dans le monde.

Pourquoi le 12 décembre est-il le jour de la Vierge de Guadalupe?

Un samedi au début de décembre 1531, la Vierge Marie est apparue à l’indigène Juan Diego sur la colline de Tepeyac et Il lui a demandé de dire à l’évêque du Mexique, Fray Juan de Zumárraga, d’ériger un temple pour lui à cet endroit.; Cependant, le prélat lui a demandé de lui donner un signe qui “prouverait qu’elle était la Mère de Dieu” et que telle était sa volonté. A son retour, Juan Diego a retrouvé la Vierge Marie et lui a raconté ce qui s’était passé, auquel elle lui a demandé de revenir le lendemain au même endroit car là il donnerait le signal. Le lendemain, Juan Diego ne pouvait pas retourner sur la colline car son oncle Juan Bernardino était très malade.

Au petit matin du 12 décembre, Juan Diego se précipita pour trouver un prêtre pour son oncle mourant et lorsqu’il atteignit l’endroit où il devait rencontrer la Vierge Marie, il préféra prendre un autre chemin pour l’éviter, mais elle sortit à sa rencontre et il a demandé où il allait si pressé. L’indigène, honteux, a expliqué ce qui se passait et elle lui a dit de ne pas s’inquiéter, que son oncle ne mourrait pas et qu’il était déjà en bonne santé. Puis l’homme indigène lui a demandé le signe qu’il devrait porter à l’évêque, auquel la Vierge Marie lui a dit que “Il est monté au sommet de la colline où il a trouvé des roses castillanes fraîches et a mis sa tilma, en a coupé autant qu’il a pu et les a emmenées à l’évêque”, déclare ACI Prensa.

«Une fois avant Mgr Zumarraga, Juan Diego a déplié sa couverture, les roses sont tombées au sol et la tilma a été peinte avec ce qui est maintenant connu comme l’image de la Vierge de Guadalupe. Voyant cela, l’évêque a apporté la sainte image à la Grande Église et a construit un ermitage à l’endroit indiqué par l’indigène “, ajoute le message. Le pape Pie X a proclamé la Vierge de Guadalupe comme «patronne de toute l’Amérique latine», tandis que Pie XI de toutes les «Amériques». Pie XII l’appelait «l’impératrice des Amériques» et Jean XXIII, «le missionnaire céleste du nouveau monde» et «la mère des Amériques»; Cependant, pour les Mexicains et leurs fidèles les plus dévoués, elle sera toujours connue comme la «brune miraculeuse».

