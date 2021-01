La course à la présidence de Club de football de Barcelone C’est en cours et rares sont les candidats qui cherchent ces jours-ci à convaincre les membres catalans d’opter pour leur candidature. La liste est longue et ils ont jusqu’au 11 janvier pour recueillir les 2257 signatures officielles qu’ils officialisent leur proposition et qu’ils puissent décider de manière décisive du trône de l’entité Blaugrana, une patate chaude avec plus de bruns que de bénédictions. Du 15 au 22 janvier, la campagne électorale commence officiellement, mais les candidats s’entourent de promesses d’être élus depuis des semaines. Le dernier, Xavi Vilajoana.

Quiconque faisait partie de la directive précédente de Josep Maria Bartomeu, en tant que leader de Le Mas, et une partie d’autres directives antérieures telles que celle de Laporta ou Rosell en termes de futsal, il veut désormais être le président de la Club de football de Barcelone et pour cela il veut convaincre à tout prix Leo Messi avec un plan sur mesure pour garder l’Argentin heureux de continuer et de construire un pont vers ses rêves.

Dans l’interview de Jordi Évole, l’Argentin a avoué que parmi ses plans pour l’avenir était de jouer un jour aux États-Unis, dans le MLS, bien que plus tard, il soit retourné à Barça, là où elle voulait être de toute façon. Xavi Vilajoana, l’un des candidats les plus continus de l’entité, souhaite donner l’opportunité de Messi jouer dans le pays américain et sa compétition, mais sans séparer le club des Blaugrana, mais en faire partie à une échelle encore plus grande.

Vilajoana Je parierais sur l’achat d’une franchise MLS où l’Argentin pourrait terminer sa carrière une fois qu’il quitterait l’Espagne. Le candidat veut offrir Messi être le partenaire prioritaire de cette franchise, ainsi que son acteur vedette. Pour une motivation supplémentaire, il essaierait de faire en sorte que son ancien partenaire et ami le rejoigne dans ce nouveau club de l’entité Luis Suarez, l’une des raisons pour lesquelles il a finalement décidé de quitter le club l’été dernier.

L’idée de Vilajoana est de relever ce projet de la été 2023 et l’investissement pourrait être autour 100 millions d’euros étant Miami la ville préférée pour débarquer avec cette franchise avec laquelle il veut convaincre Leo Messi. «Nous n’avons pas parlé avec Messi, mais nous sommes sûrs que nous pouvons le convaincre de continuer avec nous, même si la première étape serait qu’il soit convaincu de continuer “, a reconnu le candidat, précisant qu’il n’a pas encore parlé avec l’Argentin ou fait cette proposition suggestive avec laquelle convaincre à Messi pour continuer et réaliser son rêve américain.

L’Argentin a également une option similaire sur la table avec lui Manchester City, ce qui soulève la possibilité de signer pour les citoyens en Premier League puis de mettre fin à sa carrière dans le La ville de New York. Match à nouveau Dynamisme Guardiola et même le Kun Présage Ils séduisent également l’Argentin d’une autre manière qui lui permettrait de réaliser son illusion avec les États-Unis.

Entre autres choses qu’il a déclaré lors de sa présentation publique, Vilajoana excluait la possibilité de décomposer le Camp Nou et construire un nouveau stade par étapes, en s’appuyant sur l’architecte Carlos López de la Vieja: «Il est impossible de démolir le Camp Nou car c’est un bien patrimonial et il doit être déclaré en ruine; de plus, la construction d’un stade à partir de zéro ne permettrait qu’une capacité maximale de 72 000 personnes selon la loi. Sa proposition consisterait à réaliser la construction de l’État en deux ans à la fois puisque, selon lui, cela permettrait au club d’économiser 30% du coût final.

«Il faudrait d’abord jouer dans le Johan Cruyff jusqu’à ce que la pandémie ouvre les stades puis dans le Stade de Montjuïc, avec l’inclusion d’une tribune supplémentaire de 12 000 places pour atteindre 72 000 », a commenté l’architecte, en datant la possibilité du nouveau stade à la saison 23/24.

“Si nous voulons que le club continue d’appartenir aux membres, nous devons être très prudents avec ce type d’initiative car chaque émission obligataire a des intérêts ultérieurs qui doivent être restitués et nous savons tous comment cela se termine”, a-t-il également commenté. Carlos Velayos lors de la présentation de la pré-candidature, sceptique sur la partie économique et les projets des autres candidats (Joan Laporta) avec l’émission d’obligations.