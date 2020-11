Oviedo BF a repris la voie positive, battant Carballal de Vigo avec autorité à la Florida Arena, une fois de plus sans public, dans un match que les Carbayonas avaient déjà favorisé en première période.

L’équipe d’Oviedo a commandé sur le tableau d’affichage dès la première minute et n’a pas tardé à se démarquer. Avec Carmen García-Calvo en tête de l’attaque (la femme de Tolède était la meilleure buteuse du match, avec neuf buts), Oviedo BF n’a pas manqué deux exclusions consécutives des Galiciens pour appuyer sur l’accélérateur et ouvrir un écart de six buts (10- 4), qui a été étendu aux neuf derniers. Le lendemain, l’Oviedo jouera sur le court de Cleba Leonese.

Villa de Luanco a montré à La Robla que leur nouvelle catégorie ne leur faisait pas peur et ils ont remporté la troisième victoire de la saison, la première loin de leur court. C’était un test décisif pour l’équipe dirigée par Manolo Gutiérrez, car après avoir progressé sur le tableau de bord pendant tout le match, la victoire s’est jouée avec le chronomètre à zéro avec un tir de pénalité qu’Ardi a transformé pour le porter 27-28.

C’était un match de supériorité de Luanquina, avec des avantages qui ont atteint six buts. Mais La Robla, avec des joueurs plus expérimentés, n’a jamais baissé les bras et coupé jusqu’à ce qu’ils atteignent les cinq dernières minutes avec un score très serré. À 27 ans, à 40 secondes de la fin, Manolo Gutiérrez a appelé à un temps mort et a préparé un jeu qui s’est parfaitement déroulé. Presque sur la corne, une pénalité claire subie par Manel, avec disqualification du défenseur, a permis à Ardi de marquer le but gagnant et de déchaîner l’euphorie dans l’expédition asturienne.