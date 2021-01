Villalibre, sur la pelouse de La Cartuja avec sa trompette. .

Asier Villalibre, le héros de l’Athletic avec le but qui a envoyé la finale que l’équipe basque a remportée ce soir à Barcelone en prolongation, considère que le carton rouge que Leo Messi a vu, précisément à cause d’une attaque contre l’attaquant rojiblanco, “ça a été une agression claire“.

Villlalibre a été l’un des grands protagonistes de la nuit où il a célébré le titre en jouant l’hymne athlétique à la trompette pour tous ses coéquipiers, qui l’ont rejoint sur le terrain.

🎺 CLUUUBBBB ATHHHLÉTIQUE LALA LALALALAAAA !!! 🔊 Montez le volume !! Asier Villalibre met la bande originale avec sa trompette à la célébration de @AthleticClub. #Supercopa pic.twitter.com/lQWe1fvCM5 – RFEF (@rfef) 17 janvier 2021

“Je lui ai remis le corps pour qu’il n’aille pas de l’avant, il s’est mis en colère et pour moi cela m’a semblé une agression claire”, a expliqué sur son action avec Messi, qui voit “normal” quand il se déroule dans un instant “, sur le point de terminer la fête et avec la défaite, qui selon lui “peut arriver” à n’importe quel joueur.

“En fin de compte c’est normal, cette impuissance, cette minute et perdre un joueur peuvent être frustrés, il peut vous dire de vous lever, ce n’était rien, mais c’est normal, n’importe qui le ferait mais rien ne se passe “, Villalibre a déclaré qu’il ne pensait pas que “nous devons entrer dans la polémique” lorsqu’ils ont signalé les plaintes du Barça sur le nombre de fautes commises par l’Athletic, il a déclaré que “toutes les équipes commettent des fautes et la clé est de ne pas abandonner”.

🔇 Je vais dire à la magaphonie de supprimer la musique … 🎺 Asier Villalibre est déjà en charge de la trompette !! # Super Cup pic.twitter.com/TNDggZmYLs – RFEF (@rfef) 17 janvier 2021

Pour le reste, dans le vestiaire de l’Athletic ils sont “très heureux” et avec “un bonheur qui déborde“Nous sommes venus pour elle et nous avons mérité cette Coupe. Nous n’avons abandonné à aucun moment et c’est le plus important, le caractère de l’équipe que nous avons montré et nous avons remporté la victoire”, a déclaré le ‘Buffalo’ de Gernika.

En ce qui concerne son objectif, il a expliqué que “dans cette minute, nous savons que nous devons terminer tout ce qui vient. Il m’est arrivé, j’ai mis le pied et je l’ai mis.” Nous avons réussi à dessiner d’abord puis à gagner“, a résumé sa vision du parti.