Jonathan Villar revient de New York sur un vol de retour à Miami – mais il le fait alors qu’il n’est plus membre des Marlins.

Villar, qui peut jouer au deuxième but, à l’arrêt-court, au troisième et aux trois places de champ extérieur, a été échangé lors du match des Marlins lundi, une victoire de 5-3 sur l’hôte New York Mets.

Mardi soir, les Marlins accueilleront la nouvelle équipe de Villar, les Blue Jays de Toronto.

Le jeu final de Villar en tant que membre des Marlins a été une capture stellaire et tentaculaire dans le champ central peu profond à partir de sa deuxième position de base, privant Wilson Ramos d’un simple RBI.

Quelques minutes plus tard, Villar a été remplacé par le frappeur de pincement Jon Berti.

“Pendant cette demi-manche, quelqu’un m’a dit que nous devions éliminer (Villar)”, a déclaré le manager des Marlins, Don Mattingly. «(Le commerce) n’était pas encore officiel, mais nous avons dû le sortir.

“J’ai dit à (Villar): ‘Super jeu, mais il se passe quelque chose’, et il a simplement hoché la tête. ‘”

Villar n’a pas eu une excellente année. Il bat .259 avec un pourcentage de base de .315 et un .660 OPS. Il a été déplacé de la première place après avoir montré un manque de patience au marbre. Il mène la ligue avec neuf interceptions, mais il a également été éliminé cinq fois plus haut dans la ligue, et sa défense a été bâclée (cinq erreurs).

L’année dernière, Villar a été beaucoup mieux en jouant pour les Orioles de Baltimore, affichant un .792 OPS avec 33 doubles, cinq triples, 24 circuits, 40 interceptions et seulement neuf fois pris en flagrant délit de vol.

C’est cette version de Villar dont les Blue Jays se souviennent sûrement.

“Villar a toujours semblé bien jouer contre nous”, a déclaré le manager torontois Charlie Montoya. “Il nous donne une bonne polyvalence.”

Les Marlins lundi ont également acquis le voltigeur de centre Starling Marte, et il y a de fortes chances qu’il soit dans l’alignement mardi contre les Blue Jays.

Marte, 31 ans, représente une formidable amélioration pour un champ extérieur des Marlins en difficulté. Marte, qui a remporté deux gants d’or, était un homme de 20 à 20 l’an dernier – 23 circuits et 25 interceptions. Il a également eu 31 doubles et six triples, et son OPS est resté stable – .845 l’an dernier et .827 cette saison.

Le match de lancement de mardi mettra en vedette le droitier des Marlins, Elieser Hernandez (1-0, 3.04 ERA). Toronto n’avait pas encore nommé son démarreur.

Hernandez n’a affronté les Blue Jays qu’une seule fois dans sa carrière, le mois dernier. Le 11 août, il a réussi cinq retraits au bâton et une seule marche en 5 1/3 de manches, mais il a accordé trois points sur quatre coups sûrs.

À Marlins Park, Hernandez a une fiche de 5-7 avec une MPM de 3,51 en 33 apparitions, dont 12 départs.

Les Jays entrent mardi assez chaud, après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Mais cette seule défaite s’est produite lundi, alors qu’ils sont tombés 4-3 en 11 manches contre les Orioles. Lourdes Gurriel Jr., de Toronto, a été jeté au marbre pour terminer le match sur un superbe lancer de relais par l’arrêt-court des Orioles, Jose Iglesias.

Toronto est toujours sans arrêt-court vedette Bo Bichette, qui a une entorse au genou. Mais avec l’acquisition de Villar lundi, les Jays seront couverts à la position à court terme.

Berti remplacera probablement Villar sur la carte d’alignement de Miami au deuxième but, bien qu’Isan Diaz et Eddy Alvarez soient des noms à garder à l’esprit, bien que probablement pas pour mardi.

Les Marlins en avaient perdu quatre de suite avant leur victoire de lundi.

