Roberto López, entouré de joueurs de Villarreal. .

La Société réelle et le Villarreal tables signées1-1) lors d’une réunion qui a été résolue en première mi-temps avec deux pénalités de Gerard Moreno et Mikel Oyarzabal Et cela signifie la fin de la séquence de victoires consécutives de l’équipe d’Imanol Alguacil, qui maintient la tête de la Liga Santander avec un point d’avance sur l’Atlético de Madrid, qui a disputé deux matchs de moins.

C’était un duel de la Ligue Europa, uniforme et équilibréComme prévu, entre deux des équipes appelées à se battre pour les positions privilégiées qui ont même commandé le tournoi dans ces premiers jours.

L’équipe d’Unai Emery, avec de nouveaux joueurs après n’avoir pas commencé principalement jeudi contre le Maccabi Tel Aviv, a enfermé le Real dans les premières minutes et a immédiatement trouvé une récompense lorsque Aritz est allé avec tout à un ballon avec lequel l’Équatorien Pervis Estupiñán allait se connecter et a renversé l’Équatorien. dans la région.

L’international Gerard Moreno, qui est en pleine forme, n’a pas manqué l’occasion pour dépasser Villarreal et mettre sur les nerfs d’une équipe basque qui a raté le phare qui illumine toujours leur jeu, David Silva.

Cependant, l’équipe de Saint-Sébastien s’est améliorée au fur et à mesure que le match avançait et que leurs opportunités commençaient, celles du Normand et de Barrenetxea se sont trompées, mais pas celle du penalty transformé par l’infaillible Mikel Oyarzabal après une demi-heure de jeu.

Des tables pour faire face à une seconde mi-temps dans laquelle la gestion des efforts et le banc pourraient jouer un rôle décisif compte tenu de l’accumulation de rencontres pour les deux équipes entre la Liga et la compétition continentale.

Le jeu a été arrêté par un coup spectaculaire à Merino, qui avait besoin d’agrafer son sourcil, et à la reprise, le Real était sur le point de marquer dans un jeu brillant d’Oyarzabal que le Brésilien Willian José n’a pas complété lorsque l’écart s’est resserré par Asenjo pour détourner un corner.

Les deux équipes ont cherché la victoire dans la dernière ligne droite, mais les forces étaient déjà assez justes, ce qui a amené le match à un équilibre pratiquement absolu qui pourrait être rompu dans la dernière seconde avec un tacle Monreal que l’arbitre, après consultations, n’a pas atteint. vérifier.

1 – Real Sociedad: Remiro; Aritz (Zaldua, m 46), Zubeldia, Le Normand, Muñoz (Monreal, m 80); Guevara (Zubimendi, m.79), Merino, Barrenetxea (Portu, m.70), Roberto López, Oyarzabal (Januzaj, m.80); et Willian José.

1 – Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Trigueros (Coquelin, m. 54), Iborra, Parejo; Gerard Moreno, Bacca (Chukwueze, m.46) et Pedraza (Prendre Kubo, m.74).

Buts: 1-0, m.6: Gerard, d’un penalty. 1-1, m.33: Oyarzabal, sur penalty.

Arbitre: Gil Manzano (Comité d’Estrémadure). Il a averti Aritz, Le Normand, Barrenetxea, Muñoz et Zubimendi pour les habitants et Unai Emery, Albiol, Pau Torres et Iborra pour Villarreal.

Incidents: Jeu joué à huis clos à la Reale Arena. Une minute de silence a été observée pour la mort de Diego Armando Maradona.