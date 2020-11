Au rythme de Manu Trigueros et Dani Parejo, exceptionnels au Colisée Alfonso Pérez, Villarreal a signé un excellent match avec lequel ils ont battu Getafe (1-3) pour occuper provisoirement la tête de la Liga un point au-dessus de l’Atlético de Madrid et de la Real Sociedad.

L’équipe d’Unai Emery a donné une leçon de football sur l’herbe du terrain de Getafe. Il a réussi à éliminer toutes les armes mortelles de l’une des équipes les plus inconfortables du championnat avec la qualité de presque tous ses joueurs, qui ont surpassé l’intensité des hommes de José Bordalás.

Parmi tous, Parejo et Trigueros se sont démarqués, qui ont donné une masterclass de création et d’élaboration avec laquelle ils ont annulé un rival déséquilibré par la supériorité de Villarreal dès la première minute. UN Mbos a rythmé l’affrontement et a réussi à laisser le football de Getafe à rien, qui est venu au rendez-vous avec le besoin d’ajouter une victoire après deux matchs de suite sans y parvenir.

Emery a opté pour son équipe plus ligue et des hommes plus expérimentés pour un terrain difficile comme le Colisée. Devant, Bordalás a dû mettre un patch en raison des pertes de ses équipes, les Uruguayens Mathías Olivera et Damián Suárez. Avec une jambe changée, il a placé Allan Nyom à droite et le défenseur central Cabaco de l’autre côté.

Le toucher de Villarreal et son jeu lent qui traversait constamment les lignes de pression de Getafe, forceraient Bordalás à changer ses pièces après une demi-heure, alors qu’il perdait déjà 1-2. Celui choisi pour quitter le terrain par Ángel Rodríguez fut Cabaco, qui montra l’image de Getafe, celle du désespoir. Son ton de colère dirigé vers les tribunes était un symbole de ce qui arrivait à son équipe.

Et c’est qu’à ce moment-là, Villarreal a gagné grâce à deux actions magnifiques. La première, Dani Parejo a débuté par une superbe passe à l’arrière de Marc Cucurella que Mario Gaspar a récupérée. Le ballon lui revint à la tête et sans arrêter le ballon fut donné à Paco Alcácer, qui ne pardonna pas de porter le score à 0-1 à 11 minutes.

Entre les deux, l’Uruguayen Mauro Arambarri a semblé être lié à une chaussure de marque maison de 26 mètres qui était un mirage, car une minute plus tard Manu Trigueros était en charge de faire le 1-2 après avoir terminé un centre de Moi Gómez à l’intérieur de la petite zone.

Ce but a complètement désarmé Getafe, qui avant la pause avait à peine une timide chance de la Colombienne “Cucho” Hernández. Avec Ángel sur le terrain, et après la rupture avec Jaime Mata pour ajouter un total de quatre attaquants, Getafe ne pouvait pas déranger Villarreal non plus.

Encore moins après 1-3, presque au redémarrage et après un jeu commencé, bien sûr, par Trigueros et Parejo. Le premier a volé le ballon, le second l’a envoyé à Alcácer et ce dernier l’a donné à Gerard Moreno pour qu’il tire sur David Soria. Il y avait une demi-heure d’avance et le but de l’international espagnol a fermé toute voie à Getafe vers le retour.

Les hommes d’Emery ont simplement gardé l’ordre, ils n’ont plus montré leurs rayures et avec réconfort ils ont enduré jusqu’à la fin pour obtenir un premier poteau provisoire forgé brillant, contrôle et sous la direction de Trigueros et Parejo, les architectes d’une victoire chorale.

— Fiche technique:

1.- Getafe: Soria; Cabaco (Ángel, décédé 32), Djené, Chema, Nyom; Maksimovic, Timor (Jaime Mata, décédé 46), Arambarri, Cucurella; “Cucho” Hernández et Enes Ünal (Mollejo, m. 46).

3.- Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Parejo (Coquelin (mort 73), Moi Gómez (Estupiñán, mort 87); Alcácer (Bacca, mort 63) et Gerard Moreno (Kubo, mort 86)

Buts: 0-1, m. 11: Alcacer. 1-1, m. 16: Arambarri; 1-2, m. 17: Trigueros; 1-3, m. 62: Gérard Moreno.

Arbitre: Martínez Munuera. Il a montré du carton jaune à Timor (m. 42) et Ángel (m. 52) de Getafe, et à Moi Gómez (m. 21), Iborra (m. 27), Trigueros (m. 65) et Pedraza (m. 92) ), de Villarreal.

Incidents: match correspondant à la neuvième journée de LaLiga Santander joué à huis clos au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.