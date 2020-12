Les joueurs de Villarreal célèbrent un but contre Osasuna. .

Villarreal a battu Osasuna 1-3 dans un match qui a dominé du début à la fin avec un stellaire Gerard Moreno cela a marqué un doublé pour aggraver la crise de résultats que traverse l’équipe navarraise dirigée par Jagoba Arrasate.

le bonnes sensations montrés contre Tomares en Copa del Rey par Osasuna ont été rapidement oubliés 7 minutes après le match.

Le footballeur de Villarreal Trigueros a mis une belle passe entre les lignes dont Gérard a su parfaitement profiter. L’attaquant défini avec une grande catégorie, poussant le ballon avec sa jambe gauche avant le départ de Rubén, un gardien rouge et blanc qui a ramené Sergio Herrera de la position de départ contre l’équipe de Castellón.

Après cela, la pression d’Osasuna a commencé à prendre effet. Les hommes d’Arrasate sont entrés en contact avec le ballon jusqu’à ce qu’Aridane conditionne le jeu à la 20e minute. Le canari a été expulsé avec un carton rouge direct après avoir attrapé Fer Niño, qui a pu rester seul devant le gardien de but. L’arbitre du match n’a pas pardonné la faute, entre Yeremy et Niño ils ont fait le deuxième but.

Niño a marqué après avoir battu avec une touche subtile qui s’est glissée dans le but rouge après un excellent jeu de l’équipe de jeunes du sous-marin. Dès lors, les élèves d’Arrasate n’ont cessé de courir après le ballon contre Villarreal qui est devenu le maître du jeu.

Les visiteurs sont allés en seconde période à leur propre truc avec l’idée d’anesthésier Osasuna en cherchant à tripler l’avantage. Moi a raté un but vide après avoir raté une passe de Yeremy. Minutes après, Mario Gaspar était sur le point de marquer, mais son tir puissant venant de derrière a rebondi sur le poteau gauche.

Le jeu semblait être vu pour une phrase jusqu’à ce qu’une action pimente le duel. Rubén García a été écrasé dans la surface par Yeremy, l’arbitre a signalé un penalty et Roberto Torres a converti le premier de son équipe à la 70e minute. Ceux de Pampelune coupent les distances.

Osasuna s’est réveillé à la suite de cela. Je suis passé d’être contre les cordes à avoir le tirage au sort à portée de main. L’entrée du green de Darko a doté les locaux de plus d’arrivée pour tenter de surprendre Villarreal dans des actions isolées qui n’ont pas abouti.

La supériorité technique des jaunes était évidente avec leur troisième but. Rubén Peña a fait une excellente passe à l’extérieur aux bottes de Gérard pour que l’ancien joueur de l’Espanyol a mis la sentence. Avec ce résultat, Osasuna continue comme une lanterne rouge dans le classement.

-Fiche technique

1 – Osasuna: Ruben; Nacho Vidal (Roncaglia, m. 90), Aridane, David García, Juan Cruz (Unai García, m. 24); Roberto Torres, Oier (Javi Martínez, m 89), Moncayola (Kike Barja, m 72), Rubén García; Calleri (Darko, m. 46) et Budimir.

3 – Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Estupiñán (Costa, m. 46); Trigueros, Foyth (Moi, décédé 46), Parejo; Gerard (Álex Millán, m.88), Fer Niño (Rubén Peña, m.84), Yeremy (Chukwueze, m.72).

Buts: Gérard 0-1, m. 7, enfant. 0-2, m. 29: Torres 1-2, m. 70: Gérard, m. 86.

Arbitre: Figueroa Vázquez (Comité andalou), assisté de Martínez Moreno et Villate Martínez. Oier et Unai García ont montré du jaune de la part d’Osasuna et de Yeremy de la part de Villarreal. À la 19e minute, il a renvoyé Aridane avec un carton rouge en empêchant Fer Niño de se retrouver seul devant le gardien.

Incidents: Match correspondant à la quatorzième journée de LaLiga Santander disputé au stade El Sadar à huis clos.