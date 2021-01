Villarreal et Levante ont joué un match alternatif à La Cerámica, dans lequel les phases de supériorité ont donné aux habitants de mettre le 2-0 sur le tableau de bord, mais dans lequel Levante n’a jamais abandonné et appuyé jusqu’à la fin en après une égalité qu’il n’a pas obtenue.

Les deux équipes ont eu plusieurs occasions de marquer dans un affrontement avec des phases de contrôle pour chacune des équipes et cela a été choisi en faveur de l’équipe de Castellón dans le détail.

Conditionné par les défaites en défense, Paco López a choisi de sortir avec trois centres, donc Coke et Duarte ont partagé l’axe de l’arrière avec Clerc, une équipe qui est passée au centre. Ils étaient accompagnés de Toño à gauche et Son à droite, tandis que le rival maintenait son habituel 4-3-3 avec Parejo au milieu.

Le match s’est déroulé à un bon rythme, avec deux équipes intenses, mais avec une certaine supériorité locale dans leur section initiale, qui s’est soldée par 1-0 avant la 20e minute lorsque Niño a terminé une passe de Pedraza de la gauche.

Cette dynamique a été maintenue jusqu’à l’entrée de Malsa pour remplacer Rochina blessée, une demi-heure après le début du match, peu de temps après que Dani Gómez ait raté une chance claire de marquer lors de la première approche de son équipe vers le but d’Asenjo.

Avec Malsa dans l’équipe, Levante s’est considérablement amélioré, car il a empêché le centre du terrain de son équipe, neutralisé le jeu offensif de l’adversaire et envoyé de bonnes balles à ses attaquants.

Le jeu s’est stabilisé. Asenjo a fait un excellent arrêt sur une faute de Coca-Cola peu de temps avant la pause et la deuxième mi-temps a commencé avec la décision d’Emery de laisser de côté les jeunes Niño et Yeremi pour mettre Foyth au milieu de terrain et Chukwueze en attaque.

Le jeu est resté de niveau, mais une action individuelle de Gerard Moreno a rapidement mis le 2-0 sur le tableau de bord et ouvert des distances importantes entre les deux équipes.

Le but a levé tous les doutes à Villarreal et les a générés à Levante, obligé d’être plus offensif et, par conséquent, de donner aux rivaux des espaces qui pourraient être dangereux.

L’entrée de Morales et Frutos a fait jouer à nouveau Levante avec un 4-4-2 pour tenter de rentrer dans le match avec un but, mais le 3-0 semblait plus proche que le 2-1.

En première période, Levante avait plus de chances de marquer que son adversaire, mais au décompte du match, Villarreal était meilleur et après la moitié de la deuxième période, l’équipe d’Unai Emery n’a eu aucun problème à neutraliser toute tentative de son adversaire. .

Alors que les changements à Villarreal n’ont pas changé la structure de l’équipe, Paco López a expérimenté avec ses hommes dans des positions inhabituelles.

Clerc est resté dans l’axe de l’arrière avec Miramón sur l’aile gauche dans le cadre d’une équipe forcée d’être plus offensive malgré le fait que sa philosophie habituelle est de chercher des espaces plutôt que de submerger le rival.

Le match semblait placide pour Villarreal, mais un centre de Radoja s’est soldé par un but après une tête de Sergio León qui a mis son équipe dans le match.

Le match était vivant et passionnant car les visiteurs ont immédiatement généré quelques options offensives auxquelles Gerard Moreno a répondu avec un fouet au poteau à la 78e minute.

Une finale aller-retour a été atteinte dans un affrontement ouvert pour le tirage au sort et un score plus large en faveur de l’équipe locale, mais sans changement dans le score.

Fiche technique:

2 – Villarreal: Asenjo; Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Jaume Costa, m.77), Trigueros, Parejo, Moi Gómez (Estupiñán, m.67), Gerard Moreno, Fer Niño (Chukwueze, m.46), Yeremi (Foyth, m. 46)

1 – Relance: Aitor Fernández; Son, Coke (Morales, m.63), Duarte, Clerc, Toño (Miramón, mm70), Rochina (Malsa, m.29), Radoja, Melero (De Frutos, m.63), Roger, Dani Gómez (Sergio León , m 70).

Buts: 1-0, m.19: Fer Niño. 2-0, m.54: Gerard Moreno. 2-1, m.73: Sergio León.

Arbitre: González Fuertes (comité asturien). Il a averti Yeremi pour Villarreal et Malsa pour Levante.

Incidents: match à huis clos joué à La Cerámica.