Villarreal et Elche Ils ont fait match nul et vierge à La Cerámica dans un match très intense, mais à quelques occasions, dans lesquelles le jeu d’Elche a menotté les habitants, qui n’étaient jamais à l’aise.

Dans la première moitié, L’initiative de Villarreal ne s’est pas suffisamment donnée pour ouvrir un écart contre Elche, tandis que dans le second, après les changements, il était plus incisif et Elche devait se défendre, même si chaque fois qu’il le pouvait, il le faisait avec le ballon.

Le jeu était très tactique depuis le début. Villarreal a tenté de prendre l’initiative et a eu le ballon, mais n’a pas pu trouver un moyen de se rapprocher du but d’Edgar Badía. Ce n’est qu’en quelques fautes qu’il s’est approché du but de l’équipe d’Elche.

Devant, Elche s’est parfaitement positionné en défense, a toujours essayé de sortir le ballon sous contrôle et a réussi à de nombreuses reprises, mais sans la capacité d’atteindre la région d’Asenjo, qui n’a guère eu l’occasion d’intervenir.

Bien qu’il ait été difficile pour Elche d’y arriver, ils ont joué plus pour ce que l’équipe d’Elche voulait que pour ce que voulait Villarreal, qui avait de nombreuses difficultés à trouver des options dangereuses.

Les milieux de terrain du groupe d’Elche, Josan et Fidel, ont été placés en défense pratiquement à la hauteur de la ligne des quatre et les hommes d’Unai Emery n’avaient aucune ressource pour surmonter le cadre défensif de Jorge Almirón.

Dans ce contexte, Villarreal a introduit deux changements à la mi-temps pour gagner en profondeur. Kubo et Alcácer sont entrés par Baena et Chukwueze et l’équipe locale l’a accusé favorablement.

Les changements ont donné à Villarreal une certaine vitalité, mais le jeu était toujours dense, aucune équipe n’arrivant au but et avec Elche plus à l’aise que son adversaire malgré le fait qu’il jouait un peu plus près de son but qu’en première mi-temps. .

Le jeu avait peu changé par rapport à la première partie. Les nuances étaient dans le plus grand domaine de Villarreal, mais les deux périodes gardaient en commun l’absence d’arrivée d’Elche et l’absence de chances de marquer.

La première option de but après le redémarrage est venue d’un tir puissant et placé de Gerard Moreno (m.71) et peu de temps après Edgar Badía a fait un excellent arrêt sur le tir de Kubo.

Peu à peu, la domination de l’équipe de Castellón s’est intensifiée, Elche a donc dû se défendre avec moins de football et plus d’intensité. Ainsi, Pau Torres a timidement terminé la tête sur la barre transversale, mais Villarreal n’a pas fait assez de mérites pour s’imposer face à un adversaire qui méritait l’égalisation.

Fiche technique:

0 – Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Iborra (Coquelin, m.78), Parejo, Trigueros (Fer Niño, m.82), Chukwueze (Kubo, m.46), Gerard Moreno et Álex Baena (Paco Alcácer , m.46) (Yeremi, m.78).

0 – Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema, Josan (Lucumi, m.88), Marcone, Raúl Guti, Fidel, Tete Morente (Mfulu, m.88) et Pere Milla.

Arbitre: Jaime Latre (comité aragonais). Il a averti Parejo, Coquelin et Albiol pour Villarreal, et Pere Milla et Fidel pour Elche, ainsi que son entraîneur, Jorge Almirón, et le délégué d’Elche, Paco Montoya.

Incidents: match correspondant au jour 12 de la Ligue disputé à La Cerámica sans spectateurs. Les joueurs d’Elche portaient des brassards noirs à la mémoire de Vicente Iborra, défenseur de l’équipe d’Elche dans les années 60, décédé cette semaine à l’âge de 88 ans.