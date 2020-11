Les joueurs de Villarreal célèbrent le but .

le Villarreal a fait match nul 1 but à Tel Aviv contre le Maccabi, un résultat qui vous garde comme chef de son groupe mais quoi ne vous permet pas de certifier comment vous vouliez la classification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, alors qu’il reste encore deux jours pour la conclusion de cette phase.

L’entraîneur de Villarreal Unai Emery a de nouveau opté pour un rotation profonde dans votre alignement, avec huit nouveautés dans ses onze, mais malgré le fait que son équipe n’ait connu aucun problème en défense en première mi-temps, il lui a été difficile de générer en attaque, avec Take Kubo et Chukwueze improductifs sur les ailes.

Seul le colombien Carlos Bacca a pu générer un danger, d’abord après un tir au demi-tour de l’avant qui a été dégagé avec difficulté par le but israélien et plus tard, à une demi-heure de jeu, il était sur le point de profiter d’une courte affectation au gardien local.

Ce n’est que dans la dernière ligne droite du premier acte, Villarreal a pu ouvrir le score, après un bonne combinaison offensive, qui s’est terminée par une belle aide de Bacca que l’équipe de jeunes Álex Baena a résolue, marquant 0-1 et son deuxième but dans cette compétition.

Dans la reprise, Maccabi a surpris Villarreal. UNE Rejeter mal le deuxième post, Peretz en a profité pour rendre à la tête où Pesic a tiré sur Rulli de la petite zone et à égalité quand seulement deux minutes se sont écoulées.

L’équipe espagnole a accusé le but et a semblé abasourdi par le match nul, dont l’équipe israélienne a profité pour gagner le match à un point tel qu’après un quart d’heure, Pesic pouvait finir de tourner le match, après s’être tenu seul contre Rulli, mais Le Serbe a tiré haut avec tout en faveur.

Emery n’aimait pas ce qu’il voyait et a fait un quadruple changement donnant accès aux joueurs offensifs, envoyant un message clair à son peuple pour dire qu’ils devaient aller pour le match. L’entrée de Parejo a donné la commande du jeu à Villarreal. Le Madrilène, qui avait bouclé ses 500 matchs en tant que professionnel, a pris possession du ballon et déplacé judicieusement son équipe. Le poteau a empêché Villarreal de montrer leur amélioration sur le tableau de bord, après un tir de la carre de Gerard Moreno.

Maccabi considérait la cravate comme bonne et surtout quand À la 88e minute, il était en infériorité numérique après l’expulsion de Saborit. Villarreal a tourné sur la zone locale et une tête de Fer Niño dans le prolongement pourrait lui donner la victoire mais le but de Tenebaum a frustré le plein de victoires de l’Espagnol.

Fiche technique

1. Maccabi: Tenenbaum, Kandil, Luis Hernández, Tibi; Saborit, Peretz, Glazer (Blackman, m 54), Golasa (Davidzada, m 90); Yonatan Cohen (Karzev, m.90), Pesic (Rikan, m.85) et Biton (Yeini, m.85).

1. Villarreal: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Pedraza; Coquelin, Baena (Iborra, m.75), Trigueros (Parejo, m.64), Kubo (Gerard Moreno, m.64), Chukwueze (Yeremi, m.64) et Bacca (Fer Niño, m.64).

Buts: 0-1, m.45: Álex Baena. 1-1, m.47: Pesic.

Arbitre: Tiago Martins (Portugal). Il a averti Kandil et Tenebaum pour Maccabi, et a expulsé Saborit (m.88) avec un rouge direct, et pour Villarreal à Coquelin, Peña et Funes Mori.

Incidents: match correspondant à la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa disputée au stade Bloomfield de Tel Aviv sans public. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Diego Armando Maradona.