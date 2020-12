Il à égalité avec celui avec lequel le match de Benito Villamarín s’est terminé, La quatrième consécutive de Villarreal en Liga, a fait perdre à l’équipe d’Unai Emery la troisième position du tableau au profit du Real Madrid, mais ce point ne sert pas non plus le Betis, puisque ceux du chilien Manuel Pellegrini continuent sans dissiper leurs doutes. .

Un but en début de première mi-temps de Pau Torres pour Villarreal et un autre d’Aitor Ruibal au début de la seconde pour le Betis, ils ont signé des tableaux qui n’ont laissé personne satisfait, dans un match avec peu de chances de marquer et dans lequel les visiteurs ont perdu trois joueurs sur blessure, Vicente Iborra , l’Equatorien Pervis Estupiñán et le Français Francis Coquelin.

Le match de l’équipe sévillane a été considéré comme un test important, contre un rival qui a très bien débuté la saison, pour confirmer le travail qui a été fait la veille à Pampelune contre Osasuna (0-2) et que définitivement le La formation Verdiblanca s’installe dans la zone supérieure et la lutte pour les positions européennes.

Mais l’équipe de Castellón, qui est apparue dans la capitale andalouse avec une séquence de quatorze matchs consécutifs sans perdre, est également arrivée à Villamarín avec le fardeau de après avoir fait match nul lors de leurs trois dernières dates en Liga, qui l’a mis en danger à la troisième position du tableau et plus encore après la victoire du Real Madrid samedi contre l’Atlético.

L’entraîneur du Betis, le Chilien Manuel Pellegrini, veut fonder le succès de son équipe sur la solidité défensive et lever le déshonneur actuel d’être le plus battu de la catégorie, un objectif qui a été rempli à El Sadar avec un clean sheet, bien que contre à Villarreal, au premier changement, tout a été interrompu.

Avant la fin des cinq minutes de jeu, au premier corner lancé par l’équipe visiteuse, Dani Parejo a mis le ballon dans la petite zone et Pau Torres, très libre de la marque, a pris la tête pour porter le score à 0-1 sans que Joel Robles ne puisse répondre, toujours en but contre la blessure du Chilien Claudio Bravo.

Les intentions des deux équipes n’avaient pas encore été vues, mais l’équipe jaune, déjà avec le score en sa faveur, n’a pas cessé de chercher à être le protagoniste avec le ballon et il était difficile pour le Verbiblanco d’avoir l’initiative.

C’était l’équipe de jeunes Aitor Ruibal, qui répétait en tant que partant de l’extrême droite, qui a trouvé la première possibilité claire de blesser le gardien Sergio Asenjo, mais il a bien répondu au tir puissant de l’intérieur de la surface.

Le premier avertissement local dans un match qui, à l’approche de la pause, avait plus de présence du Betis et a également profité du fait que l’ancien milieu de terrain de Séville Vicente Iborra a été remplacé lorsqu’il s’est beaucoup plaint de son genou gauche à la 36e minute et très peu de temps après , également en raison d’une blessure, l’arrière gauche équatorien Pervis Estupiñán.

Pellegrini a donné son entrée dès le début de la seconde période à l’ailier Cristian Tello et sur le côté Juan Miranda, mais c’est Aitor Ruibal, qui a eu le plus clair en première mi-temps pour son équipe, qui a rapidement frappé le but de l’adversaire avec une belle volée du bord de la surface.

Le nouveau nul est également intervenu très peu de temps avant une nouvelle blessure à Villarreal, puisque le Français Francis Coquelin, qui avait précédemment remplacé Iborra, a dû partir et être remplacé par Jaume Costa.

Unai Emery a dû reconstruire son équipe forcé et également épuisé les changements bientôt avec l’entrée de l’attaquant nigérian Samu Chukwueze par le japonais Take Kubo avec l’intention d’avoir plus de muscle sur le terrain.

Villarreal, malgré tout, ne voulait pas se retrancher devant un rival poussé par le but et qui avait le Paraguayen Tonny Sanabria, au lieu de Borja Iglesias, et Joaquín Sánchez pour chercher plus de mordant dans l’attaque, bien que le but n’ait pas Il l’a fait contre un adversaire qui n’a pas renoncé à la victoire mais qui n’a pas non plus l’aisance pour y parvenir.

Fiche technique

1 – Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, m.46); Aitor Ruibal (Joaquín, m 82), Guido Rodríguez, William Carvalho (Tello, m 46), gardés; Fekir et Borja Iglesias (Sanabria, m 63).

1 – Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau, Estupiñán (Pedraza, m.41); Iborra (Coquelin, m 40) (Jaume Costa, m 58), Trigueros, Parejo; Gerard Moreno, Fer Niño (Yeremy, m.46) et Take Kubo (Chukwueze, m.58).

Buts: 0-1, M.05: Pau Torres. 1-1, M.51: Aitor Ruibal.

Arbitre: Valentín Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Il a averti les habitants Borja Iglesias (m.05) et Guido Rodríguez (m.64) et les visiteurs Fer Niño (m.15), Trigueros (m.17) et Pedraza (m.49).

Incidents: Match de la treizième journée de LaLiga Santander joué au stade Benito Villamarín. Pas de public en raison du protocole sanitaire en raison de la pandémie. Avant le match, une minute de silence a été observée en raison du décès récent de l’ancien joueur du Betis Juan Gabilondo et du père de Toni Doblas, actuellement entraîneur des gardiens au club sévillan.