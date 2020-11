Villarreal plonge dans la grave crise de la colista Valladolid

Villarreal a confortablement battu Valladolid 2-0 dans un match dans lequel les locauxs reflètent sur le terrain de jeu leur supériorité théorique Contre un adversaire qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner cette saison et qui est toujours ancré dans la partie la plus profonde du classement.

L’équipe d’Unai Emery a laissé le match très sur la bonne voie en première mi-temps, au cours de laquelle il a marqué ses deux buts, et bien que Valladolid ait amélioré son image en seconde période, il ne suffisait pas d’essayer de marquer à La Cerámica et pourrait même souffrir d’un marqueur plus large contre.

Valladolid a commencé le match avec deux lignes de quatre très rapprochées et de bonnes inclinaisons qui ont bien fermé les lignes de passe à un Villarreal qui avait une grande possession mais qui il ne pouvait pas mettre Masip en difficulté.

Cependant, à 20 minutes, une reprise de Pedraza dans le domaine de Valladolid il a poussé l’incisive latérale à plonger dans l’aile gauche et a cédé au point de penalty où Chukwueze a terminé premier pour marquer 1-0.

Les hommes de Sergio González ont tenté de réagir mais leur contribution offensive a été nulle. En revanche, Villarreal a augmenté son avantage sur un corner qu’Alcácer a prolongé au premier poteau pour que Pau Torres puisse marquer à volonté dans le second. Les locaux ont même pu augmenter leur avantage, mais le poteau a évité le but du réapparu Gérard Moreno dans les dernières minutes du premier acte.

Les deux changements apportés à la mi-temps ont provoqué plus d’intensité et une plus grande présence offensive de Valladolid mais sans générer de chances claires. Le jeu s’est beaucoup ouvert dans le dernier quart d’heure et les buts pourraient tomber du côté des deux équipes.

Gerard a vu comment le VAR a annulé un but et a perdu peu de temps après une chance très claire, comme le japonais Take Kubo. Pour sa part, Valladolid a vu comment les bâtons l’ont empêché de marquer à deux reprises. Le premier Kike a envoyé un tir de loin à la barre transversale (m.81) et plus tard Marcos André a fracassé son tir dans le poteau.

Fiche technique:

2. Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, 67 ans); Trigueros, Iborra, Moi Gómez; Chukwueze (Prendre Kubo, m.64), Gerard (Yeremi, m.83) et Paco Alcácer (Bacca, m.83).

0. Valladolid: Masip; Luis Pérez (Hervías, m.46), Joaquín, Bruno, Raúl Carnero; Orellana, Alcaraz, Michel (Kike Pérez, m.78), Waldo (Marcos Andre, m.46); Weissman et Plano (Toni VIlla, m.78).

Buts: 1-0, m.21. Chukwueze. 2-0, m.37: Pau Torres.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castilla La Mancha). Il a averti Mario pour Villarreal et Joaquín, Carnero et Alcaraz pour Valladolid.

Incidents: Match correspondant à la huitième journée de LaLiga Santander joué au stade La Cerámica de Vila-real sans public.