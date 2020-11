Deux buts de Carlos Bacca et les buts des jeunes Baena et Niño ont conduit à une victoire pour Villarreal contre le Maccabi de Tel Aviv dans un match dans lequel l’équipe locale a laissé un rival qui n’a pas créé de danger sans options.

Bien que les deux équipes aient partagé leadership de groupe en Ligue EuropaDès le coup de sifflet d’ouverture, la supériorité de l’équipe formée par Unai Emery était évidente.

Le contrôle du jeu des locaux ne s’est pas accompagné de chances de but excessives, mais il s’est donné assez de lui-même pour que l’équipe espagnole a résolu le duel avec une grande solvabilité.

Un corner pris par Parejo après quatre minutes était dirigé vers un but sans opposition par le Colombien Carlos Bacca, qui a cédé la place à une phase du match complètement dominée par l’équipe locale.

Maccabi n’a pas réagi après le but et a maintenu un profil défensif, assez conservateur, contre un rival qui a bien manié le ballon, mais qui n’a pas montré une démonstration spéciale à la poursuite du deuxième but.

C’était donc jusqu’à l’équateur de la première période, quand le Maccabi a donné un signe de vouloir chercher la cravate, bien qu’avec pratiquement aucune profondeur.

Villarreal était à l’aise, il a manié le ballon sans laisser le choix au rival, mais aussi sans options pour agrandir le compte malgré la supériorité technique et d’approche démontrée contre un adversaire avec moins de potentiel.

A la mi-temps, la rencontre s’est déroulée sans que Maccabi ait perturbé le but local, mais aussi sans que Villarreal ait cédé signes clairs de volonté de clore la réunion avec un deuxième objectif.

Contre Sivasspor, lors du premier match de la Ligue Europa, Villarreal a mené 2-0 devant et avant la pause à égalité à deux.

Maintenant, il manquait vérifier si la leçon de cette réunion a été apprise car, petit à petit, le Maccabi a cessé de ressembler à celui des premières minutes de jeu.

Le début de la seconde moitié était une réplique de ce qui a été vu au début de la réunion avec un Le nouvel objectif de Bacca lors du premier échange.

Avec 2-0 au tableau de bord, le jeu n’a pas changé. Villarreal a maintenu l’initiative et Maccabi a continué sans atteindre l’objectif d’un Rulli inactif. Une passe de Bacca au jeune Álex Baena a porté le score à 3-0.

Le match a été résolu lorsque Saborit, dirigé, a eu la première chance du match pour l’équipe israélienne (m.78). Peu de temps après est venu le 4-0 dans un grand jeu qui a mis fin à Fer Niño.

Ainsi, Villarreal a clôturé l’affrontement avec le qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa très sur la bonne voie Données techniques:

4 – Villarreal: Rulli, Rubén Peña, Albiol, Funes Mori, Jaume Costa (Moi Gómez, m.65), Iborra (Estupiñán, m.59), Parejo (Trigueros, m.59), Yeremy, Kubo, Yeremi, Álex Baena (Gerardo Moreno , m.74) et Bacca (Fer Niño, m.74).

0 – Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Bilton, Luis Hernández, Tibi, Baltaxa, Saborit, Karzev (Golasa, m.61), Glazer (Peretz, m.69), Cohen (Schetcher, m.69), Blackman (Pesic, m.51) et Ben Chaim (Dan Bitton, m.61)

Buts: 1-0, m.4: Bacca. 2-0, m.52: Bacca. 3-0, m.70: Álex Baena. 4-0, m.81: Fer Niño.

Arbitre: Nikola Dabanovic (Monténégro). Il a averti Funes Mori pour Villarreal et Saborit pour Maccabi.

Incidents: match de la troisième journée de la Ligue Europa, qui devait débuter à 21h00 et qui a été retardé deux fois (à 21h30, d’abord, et à 22h00 plus tard), en raison de fortes pluies sur Villarreal pendant les heures précédant le crash.