Paco Alcácer célèbre un but à Villarreal. .

Comme lors du premier match contre Sivasspor, Paco Alcácer a dû sortir sur le terrain et marquer deux buts pour donner la victoire à Villarreal, cette fois contre Qarabag, qui est revenu en seulement quatre minutes pour gagner le 1-3 et être devant le groupe I de la Ligue Europa.

Un but d’Owusu à la 78e minute a mis Villarreal sur les cordes, mais les changements d’Unai Emery étaient essentiels, car l’équipe de jeunes Yeremy d’abord, puis Alcácer, ont inversé le score en un clin d’œil. Dans la prolongation du temps, Alcácer a profité d’une pénalité claire contre Álex Baena, un autre des changements, pour clôturer le match.

Bien qu’il n’ait pas pu jouer dans leur stade en raison du conflit armé en Azarbaïdjan contre l’Arménie, Qarabag est sorti sur le terrain avec beaucoup d’audace, prise de possession de Villarreal et en arrivant avec de nombreuses troupes dans la région espagnole, bien que le but de Rulli n’ait pas traversé de grandes difficultés.

Villarreal n’a pas pu afficher le jeu auquel ils sont habitués, avant la grande rencontre des Azerbaïdjanais, bien qu’il ait eu des chances plus claires pour son rival de marquer.

Au bout d’un quart d’heure, Bacca a percuté un coup de tête dans le poteau, et quelques minutes plus tard, c’est Peña qui a vu comment la barre transversale repoussait un de ses centres qui s’empoisonnait. Après une demi-heure, un direct gratuit de Manu Trigueros est devenu la troisième grande chance pour le Castellón, mais le but local a évité les deux avec un excellent arrêt.

Dans la reprise, Villarreal a réussi à changer le script du jeu, avec des possessions plus longues et avec patience. Les chances ont commencé à apparaître clairement. Prenez Kubo déplacé librement entre les lignes et Chukwueze a joué dans les opportunités les plus claires mais sans chance.

Quand le match semblait vouloir tomber en faveur de Villarreal à tout moment, Qarabag a surpris avec une passe sensationnelle d’Andrade qui a propulsé le ballon au-dessus de la défense et Owusu s’est épissé pour traverser le ballon et marquer le premier but du match.

Villarreal a répondu avec brio avec un but de l’équipe de jeunes Yeremy, dans une grande action personnelle, et Alcácer a certifié le retour sur le premier ballon touché.

L’attaquant valencien a certifié la victoire en transformant un penalty maximum dans le temps de prolongation et en inscrivant son quatrième but dans la compétition, en seulement une demi-heure de jeu les deux premiers jours.– Fiche technique:

1 – Qarabag: Sahruddin, Abbas, Mammadov, Médine, Guerrier; Qarayev, Andrade (Ibrahimli, m.90), Jaime Romero (Matic, m.61), Ozobic (Emreli, m.61), Zoubir (Jafarguliyev, m.82) et Owusu.

3 – Villarreal: Rulli, Peña, Foyth (Funes Mori, m.90), Pau Torres, Costa (Moi Gómez, m.75); Iborra, Trigueros, Pedraza, Chukwueze (Álex Baena, m.86), Take Kubo (Yeremy, m.75) et Bacca (Alcácer, m.75)

Buts: 1-0, m.78: Owusu. 1-1, m.80. Yeremy. 1-2, m.84. Alcacer. 1-3, m.95: Alcácer de pénalité.

Arbitre: Pavel Orel (CZE). Il a averti Jaime Romero, Andrade et Ozobic pour Qarabag et pour Villarreal Iborra.

Incidents: Match correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa disputé sans public au stade Basaksehir Fatih Terim à Istanbul en raison du conflit armé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.