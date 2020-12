Les joueurs de Villarreal célèbrent un but contre Sivasspor. .

le Villarreal, avec un objectif du Nigérian Samu chukwueze, a été imposé par 0-1 contre Sivasspor en Turquie, un résultat qui assure la Classement par équipe espagnole pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, et aussi en tant que vainqueurs de groupe.

Unai Emery a profité à nouveau de la compétition continentale pour donner des minutes à la deuxième unité, puisque seul Vicente Iborra a répété comme partant par rapport au onze de départ qu’il a joué dimanche dernier contre le Société réelle, et encore une fois le résultat était optimal en ajoutant ses quatre triomphes en Ligue Europa qui rend le match de la dernière journée sans importance.

le Sivasspor a affronté le match en proie à des pertes En raison des contagions de Covid-19, puisqu’il ne pouvait avoir que quatre joueurs sur le banc et que le match devait être dirigé par l’entraîneur adjoint. Malgré cela, l’équipe turque a bien concouru défensivement, même si elle n’a guère dérangé en attaque et que seulement quelques tirs lointains de Max Gradel ont activé le but de Villarreal, Gero Rulli, tout au long des 90 minutes.

Villarreal a clairement dominé le choc bien que il manquait de vitesse dans les combinaisons dans les derniers mètres pour déranger davantage Sivasspor.

La chance la plus claire de la première mi-temps était le Français Francis Coquelin à 20 minutes, avec une tête hachée qui a repoussé la base d’un poteau. Quelques minutes auparavant, Villarreal aurait également pu marquer dans un jeu de stratégie sur coup de pied de coin, que Fer Niño a prolongé du premier poteau au deuxième, mais le défenseur argentin Foyth a été malchanceux sur un tir clair.

Dans la reprise, les Turcs cherchaient quelque chose de plus audacieux dans leurs actions et ils ont donné un rythme un peu plus grand au jeu, même si au fil des minutes, Villarreal a repris les rênes et imposé un rythme plus tranquille.

Emery a tenté d’améliorer les connexions offensives de son équipe avec l’entrée de Parejo et Trigueros à la recherche d’une victoire qui assurerait le classement et la première place.

Le résultat a été immédiat. La domination écrasante de Villarreal et une excellente aide de Trigueros a permis l’entrée du côté Jaume Costa qui a cédé au second poteau pour que Chukwueze marquera à volonté un quart d’heure de la fin et laissez le jeu vu pour la phrase.

Fiche technique:

0. Sivasspor: Sammassa, Caner Osmanpaça, Appindangoyé, Camara, Ziya Erdal; Fajr, Cofie (Claudemier, m.82), Gradel, Yalçin (Arouna Kone, m.77), Oztekin et Yatabaré (Ninga, m.80).

1. Villarreal: Rulli, Peña, Funes Mori, Foyth, Jaume Costa (Estupiñán, m.77); Coquelin (Trigueros, m 68), Iborra, Álex Baena (Parejo, m 68); Kubo (Yeremi, m.58), Chukwueze (Gerard Moreno, m.77) et Fer Niño.

But: 0-1, m.75: Chukwueze.

Arbitre: Duje Strukan (CRO). Il a averti Fajr et Appindangoyé pour Sivasspor et pour Villarreal Peña.

Incidents: Match correspondant à la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa disputée au stade Yeni 4 Eylul Stayumu de Sivas.