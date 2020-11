Au huitième jour de la Liga, Villarreal, qui venait de remporter une importante victoire en Ligue Europa, a reçu le Real Valladolid, le collectionneur du championnat, à l’Estadio de la Cerámica.

Le «Yellow Submarine» devait gagner pour se hisser pleinement aux premières places du classement. Bien sûr, le Colombien Carlos Bacca a commencé l’engagement depuis le banc des remplaçants.

Comme prévu, les locaux sont venus imposer des conditions dès le début de l’engagement. Les transitions rapides et la pression après la perte semblent avoir été la commande principale de l’entraîneur Unai Emery.

Villarreal donnerait juste le premier coup à 20 minutes. Pedraza a débordé d’une grande manière sur l’aile gauche, est entré dans la surface et a lancé une passe couleur que Samuel Chukwueze a définie.

Pedraza était une pièce essentielle dans chaque attaque locale, sa vitesse rendait la défense de Valladolid folle et il avait même des chances de marquer avec des tirs à mi-distance.

Au-delà de 37 ‘, l’avantage serait plus grand. Paco Alcácer anticipe un corner, passe le ballon au peigne fin et Pau Torres atteint le deuxième poteau pour marquer à volonté. Supériorité infinie de Villarreal.

Pendant les 45 secondes suivantes, le script est resté. Villarreal cherche le match et Valladolid attend un contre.

A 54 ‘, Alcácer tente une frappe du pied gauche à distance moyenne et à 60’ Gerard Moreno fait de même, mais son tir est à peine détourné du but de la visite.

Le premier dégagement du Real Valladolid est finalement arrivé à 63 minutes. Maranhao a gagné au galop pur sur la gauche, il voulait traverser mais la balle a rebondi sur un rival et mordait, Weissman l’a frappé avec une volée et tout s’est terminé par un bon arrêt de Sergio Asenjo.

Dans la pièce suivante, Moi Gómez a fait une charge latérale. Moreno a battu son marqueur et a pu marquer de la tête. Immédiatement, le VAR a demandé au juge de revoir le jeu et l’action a été annulée pour l’infraction de l’attaquant.

Le match est tombé dans une ornière en raison du ralentissement de l’équipe locale, cherchant à gérer le résultat sans risquer, et l’incapacité de la visite à générer des options d’objectifs claires.

Juste à 78 ans, Villarreal est de nouveau arrivé avec un heads-up que Moreno a raté et trois minutes plus tard, Valladolid a répondu avec un tir éloigné de Kike Pérez qui a dévié en cours de route et s’est écrasé horizontalement.

A 82 ans, Carlos Bacca est entré à la place de Paco Alcácer. Position par position.

Quatre minutes plus tard, avec plus d’enthousiasme qu’autre chose, la visite est revenue mais sans aucun profit. Magalhaes contrôlait dans la zone rivale, avec un bon virage à gauche son marqueur lancé et bien qu’il ait défini traversé, le poteau a dit non.

En fin de compte, ce serait une victoire tranquille 2-0 pour Villarreal d’Unai Emery. Ils totalisent 15 unités et sont situés dans la troisième case de la Liga 2020-21, derrière la Real Sociedad et le Real Madrid.