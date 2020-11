Une nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille à Porto (3-0) signifiait suppression virtuelle des Français dans cette édition de la Ligue des champions. Après la défaite au Portugal, beaucoup se demandent déjà si l’équipe de la Côte d’Azur, qui ajoute une séquence de douze matches consécutifs battus en Ligue des champions, est le pire de ce premier tour de la compétition de clubs par excellence.

04/11/2020 à 20:50 CET

Pep Santos

Même Raymond Domenech, l’ancien entraîneur français, s’est moqué de l’équipe Villas-Boas après la défaite à Porto. Lors de la conférence de presse d’après-match à Do Dragão, l’entraîneur de l’équipe marseillaise s’est montré très déçu avec la performance de ses joueurs, et a laissé des déclarations controversées: «Nous nous tuons. Notre chemin est marqué par le nôtre erreurs individuelles. Nous sommes ceux qui offrent les objectifs aux autres. C’était déjà comme ça contre l’Olympiacos, contre City et aujourd’hui c’était pareil. J’espère que cela change avec l’expérience. L’adversaire a fait mieux que nous en intensité. Nous avions un peu de contrôle, mais ce n’était pas suffisant. Porto avait un peu plus envie, a remporté les deuxièmes pièces, c’était plus intense, plus agressifs et nous ne l’étions pas. Nous payons un prix élevé & rdquor; a déclaré le Portugais, très critique envers ses joueurs.

Concernant les prochaines rencontres, Villas-Boas était consciente que le classement est pratiquement Hors de portée du Français, sans vouloir laisser place à une quelconque détente: «On ne se soucie pas de marquer, mais de donner une bonne image. Cela doit affecter les joueurs. Ce n’est pas normal. La seule chose qui m’inquiète c’est donner une meilleure image que les derniers jeux & rdquor; affirma la portuense.

Enfin, l’ancien manager de Tottenham Hotspur ou de Chelsea s’est montré très en colère lorsqu’un journaliste lui a rappelé la triste séquence de douze défaites consécutives que son équipe venait de prolonger: «Qu’entendez-vous par ces données? Que pouvons-nous faire maintenant? dommage, c’est à nous de l’arrêter, cette merde est tombée sur l’OM. C’est notre façon … Mais, être faible, faire de la merde en Ligue des champions, déjà tu dois être là. Nous sommes ici et nous faisons de la merde. C’est comme ça. Il faut absolument faire mieux, car c’est déjà beaucoup », a conclu le Portugais.