L’acteur vin Diesel Il a utilisé ses réseaux sociaux pour parler de son admiration pour le chanteur Nacho et a annoncé à ses followers qu’ils travaillaient sur une collaboration.

Diesel a partagé une photo posant à côté du Vénézuélien. “Moments de musique … J’ai toujours admiré le don musical de ce talent vénézuélien. Attendez d’entendre ce que mon frère Nacho et moi cuisinons. Heureux et reconnaissant. Tous aiment, toujours », a déclaré l’acteur dans la publication.

La publication est devenue virale et a obtenu plus de 870 000 «j’aime» sur le réseau social. De même, le Vénézuélien a commenté: “Beaucoup d’amour, mon frère”.

De nombreux fans continuent de spéculer s’il s’agit d’une collaboration musicale ou si cela signifie que Nacho fera partie du prochain opus de la franchise “Rapides et furieux”.

Nacho a republié l’image sur son compte et a remercié l’acteur américain pour cette opportunité. “Frère, vos paroles m’ont aidé à continuer à améliorer la couleur de mon esprit, à me garder reconnaissant. Pour toujours penser positif. Trouvez le bonheur dans le simple et croyez que la solution à tous les problèmes, et la plus grande richesse que nous avons est l’amour », a-t-il écrit Nacho.

Alors que Diesel a déjà parlé du talent de Nacho, c’est la première fois qu’ils partagent des images ensemble et il se réfère à lui comme un «frère».

VIDÉO RECOMMANDÉE

Yahaira Plasencia s’exhibe avec Mike Bahía et Nacho après son arrivée à Punta Cana pour les Heat Awards

Yahaira Plasencia s’exhibe avec Mike Bahía et Nacho après son arrivée à Punta Cana pour les Heat Awards