Il n’a plus personne devant lui. L’anglais Lewis Hamilton a égalisé ce dimanche, en remportant également le Grand Prix de Turquie, Record de l’Allemand Michael Schumacher en sept Coupes du Monde de Formule 1. L’autre grand record, celui des triomphes, l’avait amélioré le mois dernier. Celui avec des «pôles», il y a trois ans; et le podium, en août. Hamilton est éternel maintenant.

Né le 7 janvier à Stevenage (Hertfordshire), Hamilton avait battu le record de la pole de Schumacher (68) il y a trois ans, à Monza (Italie). Il a amélioré le nombre de victoires (91) le dernier week-end d’octobre à Portimao (Portugal). Avant, à Montemeló (Barcelone) il avait battu le podium (155). Et ce dimanche, il a égalé, en exposant sur le mouillé, avec une nouvelle victoire le dernier grand record détenu par le «Kaiser»: personne ne dépasse jamais ses sept Coupes du monde.

La star britannique est nommée Lewis Carl en l’honneur de Carl Lewis, le grand sprinter du siècle dernier. Et ce n’est donc pas un hasard s’il améliore rapidement ses propres records, à bord du Mercedes triomphant, peut-être le navire le plus puissant de l’histoire de la F1.

Avec lequel ce dimanche il a certifié la réalisation du sixième des sept derniers championnats. Six couronnes qui, ajoutées à celle de 2008 avec McLaren, faire de lui sept fois champion du monde. À égalité avec Schumacher, qui a remporté les deux premiers (1994-95) avec Benetton, avant d’enchaîner une séquence de cinq victoires consécutives (2000-2004) avec Ferrari.

Hamilton ne manque pas l’avantage que lui donne la voiture de Brackley. Il monte comme de la mousse. Et il améliore ses jalons en tant que nouveau fils du vent qu’il est devenu. Il compte déjà 97 pôles, 163 podiums et 94 victoires. Et s’il parvient à un accord de renouvellement avec Mercedes, étant donné que le changement brusque de la réglementation ne se produira pas avant 2022, l’année prochaine, il sera clairement favori pour un huitième titre.

“Je ne sais pas pourquoi les gens prennent leur retraite lorsqu’ils prennent leur retraite; mais ça, pour le moment, ne me traverse pas la tête. Et une chose est très claire pour moi: j’adore conduire », expliquait en août 2019 Hamilton, interrogé par Efe, lui suggérant l’idée d’immortalité sportive, après avoir signé la huitième victoire de ce parcours en Hongrie et porté le coup psychologique auquel ce serait sa sixième Coupe du monde.

Lewis a répondu à Efe que toujours il avait soif de succès et voulait continuer à grandir avec une équipe qu’il a rejoint en 2013 et avec qui il a signé la meilleure séquence de l’histoire, remportant les sept derniers titres de constructeurs consécutivement.

Hamilton a déjà été écrit il y a longtemps. Du compliqué que furent ses débuts; et de l’importance que son père, Anthony, séparé de sa mère, Carmen, quand l’enfant avait deux ans, avait dans sa carrière, mais aussi dans la configuration de son personnage. Lorsque le terme «intimidation» n’avait pas encore été inventé, c’est lui qui l’a signalé aux cours de karaté, comme moyen de défense contre l’intimidation.

Ils disent que Ron Dennis, remplissant la promesse faite quand Lewis avait 10 ans, l’a fait entrer dans le programme des jeunes pilotes de McLaren trois ans plus tard, en 1998. Après s’être distingué dans les catégories inférieures, il a fait ses débuts en 2007 avec l’équipe de Woking, formant un couple avec le double champion du monde espagnol Fernando Alonso, avec qui il entretenait une relation clairement améliorable à l’époque.

Cette année-là – qui s’est terminée comme le chapelet de l’aube – il a remporté quatre courses, la première d’entre elles à Montréal (Canada). Et depuis, il n’a cessé d’ajouter au moins une victoire par an: quelque chose que lui seul a fait en Formule 1.

Sa première couronne est venue en 2008, avec McLaren: Noir, Hamilton était devenu le Tiger Woods de la F1, un sport qui, comme le golf, déplace d’énormes sommes d’argent.

À l’époque, il affirmait avoir McLaren «dans le sang», mais l’équipe de Woking avait un nom de famille, celui de son automobiliste, Mercedes; Et après avoir signé avec l’équipe Brackley, signature dans laquelle l’Autrichien Niki Lauda – triple champion du monde décédé l’année dernière – a joué un rôle décisif – la star anglaise écrit avec cette équipe les pages les plus brillantes de sa carrière exceptionnelle.

Cette signature a été remise en question par ceux qui avaient totalement tort: Hamilton a remporté la Coupe du monde un an plus tard, à Abu Dhabi, et a défendu la couronne en 2015, toujours dans la capitale des Émirats arabes unis.

Après avoir donné 2016 à son partenaire allemand de l’époque et “ ennemi intime ” Nico Rosberg, il a célébré ceux de 2017 et 2018 au Mexique – où il a égalé les cinq titres de Juan Manuel Fangio, le grand champion des années 1950 – et celui de l’année dernière aux États-Unis, où le bilan de la star argentine s’est amélioré.

Fidèle représentant du «star system», Hamilton prodigue sur les réseaux sociaux, conçoit une ligne de mode; Et elle regarde sans complexes les modèles les plus extravagants, des colliers et des boucles d’oreilles saisissants.

Sa peau est pleine de tatouages, parmi lesquels se distingue sa devise principale, celle de la résilience.. Celui qui dit “Still I Rise”. Ce qui revient à dire quelque chose du genre “Malgré tout, je refais surface”.

Hamilton atteint l’éternité sportive l’année où il a montré son profil le plus vindicatif, à bord de sa dominante «flèche d’argent», en noir ce parcours: contre le racisme.

La pandémie mondiale a commencé un mois après le meurtre commis par la police de Minneapolis (Minnesota) George Floyd, un Afro-Américain dont la mort a alimenté le mouvement “ Les vies noires comptent ”, qui souligne l’importance – évidente – de la vie des Noirs, secondé par de nombreuses stars du sport et qui en F1 ont trouvé son soutien principal.

Hamilton a été le promoteur des minutes de silence, dans lesquelles il a également dirigé le groupe qui s’est agenouillé pendant celles-ci. Et dans le Grand Prix de Toscane – au Mugello (Italie) – a célébré sa victoire en montant sur le podium avec un maillot de protestation appelant à l’emprisonnement des «flics» qui ont assassiné Breonna Taylor », un autre Afro-Américain tué lors d’une fusillade dans le Wisconsin. Un type de fête que la FIA a peu après interdit.

Défenseur des énergies «propres» et de l’écologie, il n’a pas hésité à partager que son chien Roscoe, le bouledogue qui l’accompagne très souvent sur les circuits, est bon pour le régime vegan qu’il a lui-même conçu. L’excentrique Lewis était déjà unique. Maintenant, il est immortel.