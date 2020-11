Oaxaca de Juárez, Oax. 19 novembre 2020. Le nouveau complexe sportif «Hermanos Flores Magón» a reçu la visite de l’ancien joueur de la Ligue majeure de baseball, Vinicio Castilla Soria, qui a reconnu l’excellent travail accompli par le gouvernement de l’État d’Oaxaca, par l’intermédiaire de l’Institut de culture physique et Sport d’Oaxaca (Incude Oaxaca).

Le meilleur frappeur mexicain de tous les temps dans le chapiteau avec 320 circuits, a visité les bâtiments Ricardo, Enrique et Jesús; ainsi que les bureaux administratifs d’Incude Oaxaca, reconnaissant l’ampleur du grand travail qui a un investissement de 70,5 millions de pesos et qui est presque prêt à recevoir la communauté sportive.

La directrice d’Incude Oaxaca, Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze, a remercié l’ancienne joueuse pour sa visite, qu’elle connaît depuis quelques années, et qui a expliqué en quoi consiste le complexe sportif «Hermanos Flores Magón», qui servira aux athlètes à travers l’état.

Castilla Soria s’est dit impressionné par ce que le gouverneur Alejandro Murat Hinojosa a fait, avec cet espace qui existe depuis plus de 30 ans, et a exhorté les athlètes à profiter de ces nouvelles installations et à en prendre soin, car cela implique un grand effort pour tous les athlètes. ; et donner 100% en pratiques et en formation.

“Vinny” – comme il est connu dans les ligues majeures – a déclaré que le baseball a été sa vie et continuera de l’être pour toujours, mais arriver là où il est n’a pas été facile, de nombreux sacrifices doivent être faits pour réaliser ses rêves et ses Celles-ci visaient à atteindre le meilleur baseball de la planète, où il a joué pendant 14 saisons.

Le meilleur homerunner mexicain, a reconnu que des installations telles que le complexe sportif étaient nécessaires à Oaxaca, en particulier lorsqu’il a commencé sa carrière de joueur, car il aurait été plus facile de naviguer, il a donc demandé à nouveau aux athlètes locaux de mettre tous leurs efforts pour ceux qui le souhaitent. être des professionnels ou représenter Oaxaca dans différentes compétitions, quel que soit le sport pratiqué.