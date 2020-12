Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Vendredi 4 décembre 2020, p. a14

L’ancien joueur de la Major League Baseball Vinicio Castilla, Matías Carrillo, José Luis Sandoval, Isidro Márquez et Eduardo Jiménez seront intronisés au Temple de la renommée du baseball mexicain 2020, lors d’une cérémonie qui est en attente de date et lieu pour l’année suivante en raison de la pandémie.

Cela a été annoncé hier à l’issue de l’assemblée électorale qui s’est tenue de Monterrey de manière virtuelle, pour souligner que tous les candidats inscrits (il y en avait 28) sont des chevaux et qu’ils avaient des crêtes, a déclaré Horacio de la Vega, président de la Ligue. Baseball mexicain.

On reconnaît la trajectoire des cinq joueurs (Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro Márquez, José Luis Sandoval et Eduardo Jiménez), du vétéran (William Serrel) et du chroniqueur (Jorge Me-néndez Torre) qui sont déjà immortels, a déclaré De la Vega , qui a partagé l’anecdote d’avoir remporté le National Sports Award avec Vinny en 1998.

Castilla, le Mexicain avec le plus de circuits dans les ligues majeures et portant la flanelle de six équipes différentes, sera une bannière qui honorera davantage le lieu, a déclaré Horacio Ibarra, historien du Temple de la renommée du baseball mexicain, lors d’une conférence de presse par Zoom .

L’Oaxaca, qui a joué avec les Yaquis (d’Obregón) et (Naranjeros de) Hermosillo, ainsi que les Saraperos de Saltillo, est reconnu pour son humilité, le nombre énorme qu’il a laissé et cette affection qu’il avait pour les fans pendant 21 saisons, a souligné Omar Canizalez, chef de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Matías Carrillo, qui était également dans le chapiteau avec les Milwaukee Brewers et Florida Marlins, et sert actuellement d’entraîneur de frappe dans le baseball tricolore, a obtenu le plus grand vote avec 52 pour entrer dans l’enceinte immortelle; Cela parle de sa qualité et de sa carrière réussie dans les diamants de notre pays, a souligné Canizales, faisant référence au joueur mexicain considéré comme le plus complet de tous les temps.

Ibarra a mentionné que personne n’a été élu à l’unanimité, c’est pourquoi il s’agit de l’une des élections les plus importantes de l’histoire du Temple de la renommée.

Sur les réseaux sociaux, les Tigres de Quintana Roo ont félicité Coyote Matías Carrillo et Dr Suspenso Isidro Márquez pour leur immortalité du baseball au Mexique. Félicitations à ces deux grandes stars qui ont joué pour notre organisation!

La classe 2020 du Temple de la renommée a reçu les félicitations des fans du soi-disant roi des sports, dont Alfredo Harp Helú, propriétaire des Diables rouges du Mexique.