Le challenge viral que nous vous proposons ci-dessous vous fera pousser vos capacités mentales au maximum pour trouver la solution. Si vous pensez avoir fait face au défis visuels plus compliqué jusqu’à présent, vous ne faites toujours pas face au suivant. Il est maintenant temps d’activer «l’œil du faucon». Pouvez-vous trouver le lapin dans les buissons? Les informations dans la note suivante.

Dans diverses régions du monde (comme au Mexique, en Espagne ou aux États-Unis), les internautes commentent la complexité du défi, car ils tentent de localiser l’animal caché, mais n’obtiennent pas de résultats positifs. À première vue, cela ressemble à une image d’un magnifique paysage aride sans aucune autre espèce non végétale présente. Cependant, le lapin est présent.

La photographie correspond à une zone rurale de la ville d’El Altet, située à Alicante, en Espagne. Dans ce milieu, il est normal de croiser les lapins de forêt qui, comme le vautour ou le renard, constituent la faune locale. L’auteur du cliché, le natif de la “Patrie” Josep Regí i Puig, met au défi toute la communauté Internet de trouver le mammifère.

IMAGE COMPLÈTE

Un défi extrême que tout le monde n’a pas réussi à relever, mais ce n’est pas une raison pour renoncer à essayer. Allez-y, trouvez le lapin et prouvez que vos sens sont au plus haut niveau. Nous vous montrerons un plan général afin que vous puissiez rechercher et trouver l’animal mentionné. Partagez le défi avec vos amis. Une paire d’yeux supplémentaire est toujours la bienvenue pour découvrir rapidement la solution.

Trouvez le lapin caché en prenant un bain de soleil sur l’image. (Facebook / Capture)

Vous ne le trouvez toujours pas? Pensez-vous qu’il s’est caché dans son terrier comme Bugs Bunny? Non, l’animal est toujours dans la même position. Nous allons vous apporter un petit soutien. Nous avons zoomé et rapproché la photo de la position où se trouve le lapin. Vous avez quelques secondes supplémentaires pour le trouver et donner la réponse. Tu peux.

SOLUTION DE DÉFI

Ce défi a un niveau de difficulté élevé, alors ne vous sentez pas mal si vous n’avez pas trouvé le lapin sur la photo. Avec un peu plus de pratique et d’attention, vous atteindrez votre objectif. D’un autre côté, si vous avez réussi à les distinguer de l’ensemble du paysage, vous faites partie d’un groupe restreint de personnes qui ont développé des compétences visuelles.

Trouvez le lapin caché sur l’image en prenant un bain de soleil. (Facebook / Capture)

Dans l’image suivante, nous activons le zoom maximum et nous vous montrons la solution: le lapin se prélassait au soleil devant les buissons verts sur le côté gauche de la photo. Leur fourrure était confondue avec une partie du terrain sec et la taille ne leur permettait pas non plus de se distinguer facilement. Un vrai défi même pour les plus expérimentés.

Solution: voyez où le lapin était caché dans l’image. (Photo: Facebook / Capture)

Avez-vous aimé le défi? Cela a-t-il été très facile pour vous? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

